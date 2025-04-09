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「最美女雙」志田千陽遭中國粉絲跟騷1年半　地主名將籲保持距離

▲▼志田千陽羽球雙打奪銅牌，出賽奧運IG漲粉破74萬。（圖／翻攝自IG）

▲日本羽壇女神志田千陽（左）自曝遭長期跟蹤騷擾，希望粉絲理性應援。（圖／翻攝自IG）

記者游郁香／綜合報導

日本羽壇「最美女雙」志田千陽近日在個人Instagram自曝，在中國出賽期間長期遭跟蹤騷擾，這樣的困擾已持續約1年半。她懇請粉絲保持理性，也坦言自己近期感到極度不安與恐懼，引發中國媒體關注，巴黎奧運女雙金牌成員賈一凡也向自家球迷喊話，「保持一定的安全距離是必要的」。

 
 
 
 
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志田千陽擁有如明星般的亮麗外貌，她與松山奈未去年攜手奪下巴黎奧運女雙銅牌，長相與實力兼具，堪稱當今羽壇「最美」女神，深受各國球迷喜愛。兩人目前正在中國寧波參加亞錦賽，志田昨日賽前卻透過限時動態以中文向粉絲喊話，「這次我有件事想拜託大家。每次來中國參賽，總會遇到跟蹤者的困擾，已經持續約1年半，最近讓我感到非常不舒服與害怕。」

志田強調並非針對所有粉絲，「我知道大多數粉絲並非如此，我也很喜歡中國，感謝支持我的人。」但她嚴正呼籲，「請立刻停止像跟蹤一樣的行為，若這樣的狀況持續下去，我將不得不採取應對措施。」她希望大家將目光放在場上的表現，而非選手的私生活。

▲日本羽球「最正女雙」志田千陽、松山奈未組合。（圖／達志影像／美聯社）

▲「最美女雙」志田千陽（右）、松山奈未組合極具人氣。（圖／路透）

志田的發聲引發多家中國主流媒體報導。《澎湃新聞》以「在中國參賽期間遭遇跟蹤，日本羽球女神也成為粉絲群體的受害者」為題指出，「過度熱情的行為已對她的私生活造成嚴重影響，希望粉絲以更理性的方式支持選手。」

《潮新聞》則指出，志田千陽在中國粉絲間極具人氣，「每逢來中國參賽，總會吸引大量鏡頭，但越來越激進的追星行為終於對她造成困擾」，認為這是人氣過高所帶來的副作用。

▲▼日本羽球「最正女雙」志田千陽、松山奈未組合。（圖／路透）

▲志田千陽（左）正在中國寧波出戰亞錦賽，透過Instagram向粉絲發聲。（圖／路透）

值得一提的是，就連地主奧運女雙金牌名將名將賈一凡也在6日發文呼籲理性應援。她表示，選手沒有保鏢也沒有專人搬運行李，「我的包包如果撞到人一定會很痛，所以保持一定的安全距離是必要的」，提醒粉絲與選手應保持健康的互動距離。

此事件也再度引發中國體壇對「飯圈文化」的關注，不少網友留言聲援志田千陽，希望她能安心比賽，並期盼主辦單位加強安全防護，讓運動員能在場內外都感到被尊重與保護。

關鍵字： 羽球志田千陽亞洲羽球錦標賽賈一凡

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