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NBA最瘋狂賽季？柯爾震驚金塊開除主帥　馬龍可能接班馬刺波總

記者游郁香／綜合報導

身為金塊隊史最多勝教頭、2年前才率隊奪冠的馬龍（Michael Malone），在例行賽倒數幾天遭到開除，消息震撼聯盟。自2020年以來的冠軍教頭，僅剩勇士主帥柯爾（Steve Kerr）未離隊，對此柯爾直言，「這聽起來不太合理，但這就是我們所在的產業，我們最終都會面臨類似的命運。」

馬龍遭解僱凸顯出NBA主帥職位有「短命化」的趨勢。國王教頭布朗（Mike Brown）在本季中遭撤換，灰熊上個月底也炒掉同樣是「隊史最多勝」教頭詹金斯（Taylor Jenkins），即便是帶隊打進季後賽的教練也無法倖免。

▲▼勇士柯爾（左）、柯瑞（右）。（圖／達志影像／美聯社）

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▲勇士總教練柯爾坦言聽聞馬龍被解僱「非常震驚」。（圖／達志影像／美聯社）

2020年以來，除了勇士主帥柯爾與衛冕軍塞爾提克總教練馬茲拉（Joe Mazzulla）外，其他冠軍教頭均已離隊。NBA目前僅剩柯爾、波波維奇（Gregg Popovich）與史波斯卓（Erik Spoelstra）3位教練從疫情前留任至今。

柯爾今日受訪時表示，「就像大家一樣，我非常震驚。Mike 顯然是一位非常優秀的教練，一位冠軍教練，擁有出色的執教紀錄。」他也提到不久前灰熊解僱詹金斯的例子，感嘆這些意外的消息令人難以接受。

「這聽起來不太合理，但這就是我們所在的產業。我們最終都會面臨類似的命運，這就是這份工作的本質。」柯爾進一步分析，教練「更易被取代」的現象，源自球隊背後的財團力量愈來愈強大。

▲▼金塊開除主帥馬龍、總經理布斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲金塊總教練馬龍在例行賽倒數階段遭開除。（圖／達志影像／美聯社）

「我認為現在大多數球隊都是由億萬富翁或大型企業所擁有，因此我們都變得更容易被取代。這個產業裡的錢越來越多，這有好有壞。雖然我們的薪資比5年前高了不少，但我們也變得更容易被開除，因為現在的老闆對於『開除一位教練並付錢讓他走人』並不會太在意。」

▲▼灰熊開除總教練詹金斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲灰熊上個月底開除總教練詹金斯。（圖／達志影像／美聯社）

NBA傳奇魔術強森（Magic Johnson）則在社群媒體上感嘆，本季是他看過「最瘋狂」的賽季，「我在NBA這個大家庭超過45年，從沒看過像這樣的賽季！首先是唐西奇（Luka Dončić）與戴維斯（Anthony Davis）在季中互換東家，現在又有馬龍與詹金斯在例行賽未結束前被解僱，這兩支球隊還都已經鎖定季後賽席次。」

至於馬龍的下一步動向，也已引發高度關注。NBA記者西格爾（Brett Siegel）披露，馬龍可能成為本季不幸中風的馬刺鐵血教頭波波維奇的接班人選。

關鍵字： NBA金塊勇士馬龍柯爾波波維奇詹金斯魔術強森

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