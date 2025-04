從賣場搬貨到三振大谷翔平　25歲國民新秀寫下勵志故事

▲國民新秀羅德(Brad Lord)。(圖/達志影像/美聯社)

記者楊舒帆/綜合報導

成功讓道奇隊球星大谷翔平吞下三振的國民隊先發右投羅德(Brad Lord)成為勵志故事的主角。其實他是今季才剛升上大聯盟的新秀,去年為了維持生活還在家鄉的零售商Home Depot賣場打工,是名副其實的「苦勞型」選手。

Making his first MLB start, Brad Lord finished with 4 K ... including 2 versus Shohei Ohtani. https://t.co/c8nLS8IXmc pic.twitter.com/oyOPeTCfeV