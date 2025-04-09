從賣場搬貨到三振大谷翔平　25歲國民新秀寫下勵志故事

▲國民新秀羅德（Brad Lord）。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

成功讓道奇隊球星大谷翔平吞下三振的國民隊先發右投羅德（Brad Lord）成為勵志故事的主角。其實他是今季才剛升上大聯盟的新秀，去年為了維持生活還在家鄉的零售商Home Depot賣場打工，是名副其實的「苦勞型」選手。

Making his first MLB start, Brad Lord finished with 4 K ... including 2 versus Shohei Ohtani. https://t.co/c8nLS8IXmc pic.twitter.com/oyOPeTCfeV [廣告]請繼續往下閱讀... April 8, 2025

羅德在2022年選秀中以第18輪被國民隊挑中，今年球季開幕首度被拉上大聯盟，並於3月30日對費城人比賽中以中繼身分登板完成初登場。

過去兩年在小聯盟打拚，為了維持生計，他曾在賣場Home Depot搬運堆肥、聖誕樹，也曾在超市打工。即便如此，他從未放棄棒球夢，如今終於擠進開季名單，在大聯盟舞台，寫下勵志篇章。

這次對道奇戰則是大聯盟首場先發，開局就要對決大谷翔平。他在首局面對開路先鋒大谷時，滿球數後一記四縫線速球成功讓對方揮空三振，這也是他生涯第一個大聯盟三振；第3局再度對決大谷，又用滑球讓他揮空吞下三振。

賽後談到面對大谷的投球策略時，羅德表示：「就是積極進攻。他是一位偉大的選手，但我採取主動出擊的態度面對他。」至於能從去年的MVP大谷翔平手中奪得生涯初K，他露出微笑說：「這真的很特別。」

國民隊總教練馬丁尼茲（Dave Martinez）也對這位新秀投手大加讚賞，「翔平是這個聯盟最頂尖的球員，能讓他吞K對羅德是一大助力，他敢積極攻擊好球帶，投出非常出色的一場比賽。」