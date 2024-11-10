「怪物狀元」威廉森無限期缺陣　鵜鶘6名主要輪替球員掛傷號

▲鵜鶘怪物狀元威廉森。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者游郁香／綜合報導

鵜鶘「怪物狀元」威廉森(Zion Williamson)7日出戰騎士次節因左腿不適退場，但下半場回到場上後猛砍23分，經過詳細檢查後，球團今(10)日確認他遭逢左腿筋拉傷，將無限期缺陣。據《ESPN》得到的消息，威廉森預計缺席數周，紐奧良現在有多達6名主要輪替球員掛傷號。

2019年狀元威廉森曾被看好是「天王詹姆斯(LeBron James)後最具未來性」的新秀，無奈他深受傷病困擾，已經錯過400場例行賽中的210場。鵜鶘過去4戰，威廉森有3場高掛免戰牌，其中1場是因為右腿筋拉傷，沒想到他7日出戰騎士一役，換傷到左腿筋，他上季附加賽就曾出現左腿筋傷勢，因而錯過季後賽首輪。

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根據《ESPN》的報導，威廉森預計缺席數周，他本季出賽6場，場均能得22.7分、8籃板和5.3助攻，外帶1.2火鍋，他是鵜鶘前8名得分手中第6位掛傷號的球員，本季才入隊的莫瑞(Dejounte Murray)左手骨折、麥卡倫(CJ McCollum)右內收肌拉傷、墨菲三世(Trey Murphy III)腿筋拉傷、瓊斯(Herbert Jones)右肩拉傷、霍金斯(Jordan Hawkins)下背部拉傷。

受傷病魔咒襲擊的鵜鶘近期苦吞4連敗，近8戰狂輸7場，目前戰績3勝7敗，名列西區倒數第2。