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字母哥怒批球隊「沒競爭心」　戰績差仍對教練有信心

▲▼字母哥安戴托昆波。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼字母哥安戴托昆波。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

台灣時間9日密爾瓦基公鹿以94比116大敗紐約尼克，公鹿戰績下滑至2勝7負，與多倫多暴龍並列聯盟倒數第3差。賽後，公鹿王牌「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）對球隊表現感到沮喪，他希望看到球隊打得更有強度，「我們必須做得更好，今天根本沒拼勁、沒競爭心。」

「來到紐約，這樣的軟弱表現，對手不會輕易把比賽送給我們。」，字母哥補充道，「對手不會對我們心生同情。我們必須帶著一種必須為每一個回合競爭的心態，一次一個回合。」

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瑞佛斯（Doc Rivers）自上賽季起擔任公鹿隊總教練，在他帶領下，公鹿的例行賽戰績為19勝26負，外界普遍認為瑞佛斯帶隊表現不佳，但字母哥依然表達了對這位飽受質疑的教練的信任。

字母哥表示，「瑞佛斯有盡最大努力，他試圖找出合適的輪替，我對此給予他讚揚。歸根究柢，籃球是球員必須上場競爭，教練不能幫我們打。」

▲▼公鹿總教練瑞佛斯、安戴托昆波。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼公鹿總教練瑞佛斯、公鹿安戴托昆波。（圖／達志影像／美聯社）

這場比賽，公鹿一度落後30分，這是他們在過去8場比賽吞下的第7場敗仗。字母哥砍下24分、12籃板，里拉德（Damian Lillard）則貢獻了19分，除了他們2位明星球員，球隊其他人的進攻表現相當慘澹。

字母哥罕見地收起笑容，嚴肅說道，「如果你沒競爭心，你就不會贏得比賽，有時候，即使你拼盡全力，依然無法贏得比賽，但至少要給自己一個拚盡全力的機會。」

至今，公鹿本賽季只打了3場主場比賽，但接下來的8場比賽中有7場都將在自家主場進行，其中包括台灣時間11日與衛冕軍波士頓塞爾提克的對決，字母哥表示，「2天後我們就要對陣塞爾提克，如果我們沒競爭心，那我們會輸30分。」

 
關鍵字： NBA安戴托昆波字母哥瑞佛斯公鹿

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