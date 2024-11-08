外媒：索托更具市場價值　波拉斯目標衝破大谷7億天價

▲索托（Juan Soto）。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

棒球界最具影響力的經紀人波拉斯（Scott Boras），為自由球員的洋基外野手索托（Juan Soto）定下高標，暗示將衝擊大谷翔平創下的7億美元合約紀錄。

在本周的總管會議上，波拉斯以華麗的比喻形容26歲的索托，「他就像是美術館中最耀眼的蒙娜麗莎，這個年紀就有如此成就的球員極為罕見。」並強調，他實際上還有15年的巔峰期可以發揮

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波拉斯認為索托具年齡優勢，直言不會拿大谷來比較或談判，「考慮到年齡的差異，他們是不同的類別。」

索托確實交出亮眼成績單，自2018年在國民隊出道以來，7年大聯盟生涯打擊率.285，累計201轟、592分打點和57次盜壘，平均每年可貢獻35支全壘打的強大火力。本季效力洋基擔任二棒，不僅繳出聯盟最高的128得分，更第四度入選明星賽。

相較之下，大谷翔平去年以30歲之齡，與道奇隊簽下破紀錄的10年7億美元合約。其中6.8億美元採延後支付方案，分散在2034年至2043年間給付，讓球團每年計入奢侈稅的金額得以控制在4,608萬美元。這份合約立即發揮效益，大谷加盟後助道奇在5年內第二度奪得世界大賽冠軍。

雖然波拉斯對具體合約金額三緘其口，且否認會採用類似大谷的延後支付方案，但外界普遍認為，以索托的年紀和實力，突破7億美元天價合約並非不可能。