騎士開季9連勝隊史最佳　主帥：每個人都做出了貢獻

▲米歇爾(Donovan Mitchell)與奧科羅(Isaac Okoro)。(圖/路透)



實習記者胡冠辰/綜合報導

開季保持不敗金身的克里夫蘭騎士在今天(7日)客場交手紐澳良鵜鶘的賽事中,最後關頭靠著「蜘蛛人」米歇爾(Donovan Mitchell)連拿8分的優秀表現下,一舉甩開鵜鶘糾纏,終場就以131比122奪下開季9連勝,創下隊史自1970-71賽季成軍後的最佳紀錄。

Kenny Atkinson has just become the first coach in @NBA history to start 9-0 in his first year with a new team! #LetEmKnow pic.twitter.com/GX7RfnGyQW