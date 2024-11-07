騎士開季9連勝隊史最佳　主帥：每個人都做出了貢獻

▲米歇爾（Donovan Mitchell）與奧科羅（Isaac Okoro）。（圖／路透）



實習記者胡冠辰／綜合報導

開季保持不敗金身的克里夫蘭騎士在今天（7日）客場交手紐澳良鵜鶘的賽事中，最後關頭靠著「蜘蛛人」米歇爾（Donovan Mitchell）連拿8分的優秀表現下，一舉甩開鵜鶘糾纏，終場就以131比122奪下開季9連勝，創下隊史自1970-71賽季成軍後的最佳紀錄。

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本戰騎士投籃命中率達到54.2%，三分球命中率則為48.6%（35投17中），而今年賽季騎士的場均命中率高達52.6%，領先全聯盟；主將米歇爾攻下全隊最高的29分，此外全隊還有五位球員得分達到11分以上，「我們打出了很好的籃球，我們用很多不同的方式來取得勝利，有大比分勝利，有些是拉鋸戰，有些是逆轉勝，」米歇爾賽後說道。

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創下隊史開季最佳紀錄的騎士，比賽結束後也在更衣室上大肆狂歡，球員們在主帥亞特金森（Kenny Atkinson）頭上倒水慶祝；亞特金森受訪時則難掩喜悅的說「你必須享受這一刻，」；亞特金森也成為NBA歷史上首位帶領新球隊開季九連勝的主帥，「這賽季很漫長，在這個聯盟中贏球非常困難，所以當有這樣的時刻時，你就應該慶祝一下。」

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「每個人都做出了貢獻，」亞特金森補充提及，「這就是優秀球隊的特徵，我們的身體狀況很好，精神狀態也很好，當你連贏九場時，這不是一兩個人的功勞，而是整個陣容的努力。」

騎士接下來將在台灣時間11月9日早上8點30於主場交手老對手金州勇士，勇士隊曾在2015-16賽季創下開季24連勝的NBA歷史最佳戰績（最後未奪冠）。