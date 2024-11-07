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中信兄弟封王遊行9日登場　盧秀燕贏賴清德：有冠軍還求什麼

▲▼啦啦隊,中信兄弟,封王,遊行。（圖／記者許權毅攝）

▲中信兄弟封王遊行9日上午從市府開始起行，今日舉行活動記者會。（圖／記者許權毅攝，下同）

記者許權毅／台中報導

中信兄弟奪得今年中職總冠軍、隊史第10冠，9日將在台中市區進行封王大遊行。有媒體詢問，盧秀燕有沒有要追一下跟總統賴清德的「獅象之約」，盧秀燕笑說，「大家都只是想要國人更關注國球，已經贏總冠軍了，還要求什麼呢？」

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▲中信兄弟封王遊行，9日10點半在台中市政府開始，11點開始遊行。（圖／中信兄弟提供）

台中市政府舉行記者會，找來球員呂彥青、張士綸一同公布遊行路線，將一路從台中市政府沿著文心路前進，再左轉崇德路，最後抵達洲際棒球場，過程中會在市政公園、中信銀行市政分行、文華高中、文心崇德捷運站、中國信託洲際分行，免費發送萬支冠軍旗，活動由10點半在市府開始，16時在洲際棒球場結束。

▲▼啦啦隊,中信兄弟,封王,遊行。（圖／記者許權毅攝）

台中市政府今日上午舉行封王遊行記者會。台中市長盧秀燕說，台中地主隊中信兄弟在最近4年拿下3座冠軍，感到相當驕傲，為台中帶來光榮，希望球員能夠接受球迷們「英雄式的呼歡」。盧秀燕也說，中信兄弟在6年前正式成為台中地主隊，也正好是自己就任市長的第一年，「六都的市長沒有人像我這麼驕傲」，自己最愛中信兄弟。

▲▼啦啦隊,中信兄弟,封王,遊行。（圖／記者許權毅攝）

盧秀燕2020年曾跟「資深獅迷」賴清德打賭職棒冠軍，結果當年由統一獅奪冠，盧秀燕實現諾言，戴著爆炸獅子頭現身主持市政會議。盧秀燕在今年台灣大賽前受訪曾說，願意跟賴清德再次約定，輸的一方要帶著對方的吉祥物。

有媒體追問盧秀燕，是否有追一下跟賴清德的賭注？盧秀燕說，大家開開玩笑，目的不在打賭，只是想大家更關注棒球，而且我們已經拿到總冠軍了，還要求什麼呢？

盧秀燕也說，本週末台中市旅館住宿率已經拿到九成滿，有民眾要來參加遊行的要盡快訂房。本次活動跨6局處籌辦，由運動局、警察局、交通局、建設局、環保局以及新聞局，邀請百萬象迷9日一同參加。

▲▼啦啦隊,中信兄弟,封王,遊行。（圖／記者許權毅攝）

關鍵字： 台中中信兄弟封王遊行盧秀燕賴清德中職職棒

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