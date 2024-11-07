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拜仁歐冠1比0力退本菲卡奪勝　哀悼場邊球迷身體不適送醫去世

▲穆夏拉（Jamal Musiala）。（圖／達志影像／美聯社）

▲穆夏拉（Jamal Musiala）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

歐冠第四輪今天（7日）凌晨由德甲榜首拜仁慕尼黑在主場交手葡超勁旅本菲卡，拜仁靠著穆夏拉（Jamal Musiala）第67分鐘的關鍵進球終場就以1比0奪勝；比賽中場內有球迷身體出現異狀，被擔架抬出觀眾席後送醫途中去世，引發拜仁官方以及現場球迷哀悼。

上半場雙方進攻皆以失敗收場後，下半場第67分鐘拜仁慕尼黑率先發動攻勢，隊長凱恩（Harry Kane）持球後傳給接應的穆夏拉，後者頭槌順利得分，拜仁終場1比0獲勝，結束歐冠2連敗。

然而在比賽剛開始幾分鐘後，拜仁主場發生突發狀況，有一位球迷因身體劇烈不適需要緊急治療，在大約半小時後，該球迷被擔架抬出觀眾席，不幸的是，這位球迷在前往醫院的途中去世，拜仁慕尼黑賽後官方也發表聲明與這位球迷的家屬一同哀悼。

拜仁支持者團體「Club Nr. 12」表示，「因為發生了這種情況，他們的成員今天將不會像往常那樣支持球隊，生命重於體育，我們向家人和朋友致以力量的祝福，」出於對該球迷的尊重，安聯競技場的南看臺球迷在比賽中並未進行習以為常的熱烈助威，拜仁官方賽後也減少了比賽報導。

拜仁中場球星萊梅爾（Konrad Laimer）也發表了這起事件的看法，「比賽期間我們並不知情，只是在之後才知道，我們向家屬致以力量和最美好的祝願，並與所有相關人員同在，」萊梅爾說。

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