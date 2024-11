拜仁歐冠1比0力退本菲卡奪勝　哀悼場邊球迷身體不適送醫去世

▲穆夏拉(Jamal Musiala)。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

歐冠第四輪今天(7日)凌晨由德甲榜首拜仁慕尼黑在主場交手葡超勁旅本菲卡,拜仁靠著穆夏拉(Jamal Musiala)第67分鐘的關鍵進球終場就以1比0奪勝;比賽中場內有球迷身體出現異狀,被擔架抬出觀眾席後送醫途中去世,引發拜仁官方以及現場球迷哀悼。

FC Bayern in mourning: Death overshadows 1-0 win against Benfica.



In the Champions League league phase match against Benfica, FC Bayern’s 1-0 victory was overshadowed by a sad event. A medical emergency in the stands of the Allianz Arena cast a shadow over the game right from… pic.twitter.com/HUdKE3Yf24