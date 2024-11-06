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曾豪駒經典賽資格賽續掌兵符　會長透露陳柏毓、鄭宗哲意願

▲▼12強熱身賽，中華隊總教練曾豪駒。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／台北報導

12強中華隊6日繼續進行練球行程，會長蔡其昌抽空到場，談到明年2月教練團陣容，他表示，就是會由龍貓曾豪駒續掌兵符。日前兩位旅外好手陳柏毓、鄭宗哲觀看台捷交流賽，他也特別徵詢兩人參加資格賽的意願。

蔡其昌指出，原則上還是希望不要變動教練團陣容，「因為兩個賽事太接近，我們希望延續教練團，畢竟重新磨合需要一段時間。」

經典賽資格賽預計明年2月中旬後開打，蔡其昌也透露，日前已經繳交資格賽大名單，「原則上是以沒有打12強的選手為主。」經典賽資格賽陣容，預計會比12強更完整。

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資格賽預計是由曾豪駒續掌兵符，蔡其昌也已經徵詢過鄭宗哲、陳柏毓意願，他日前在社群分享好消息，透露，「明年2月經典賽資格賽，我先跟兩位在美國的弟弟預約了。」

今天談到此事，蔡其昌也說，兩人都很有意願參加，「當然還要看球團規劃，以及選訓會議的討論。」不過他也指出，會主動徵詢兩人，是經過曾總的同意，「我有先問過總教練，他說當然好啊，有他們兩人加入，對中華隊來說是很大的幫助。」

不過，兩人明年預計是母隊的重要培養新秀，蔡其昌坦言，「我想宗哲一定是從3A起跳，可能升上大聯盟，柏毓也是有機會3A出發，球團對他們一定有期待，所以還是要尊重球隊。」
 

由 @tsaimimi0416 發佈
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關鍵字： 中華隊教練團經典賽陳柏毓鄭宗哲

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