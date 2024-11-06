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歐冠主場1比3遭AC米蘭踏平　皇馬教練：該感到擔心了..

▲姆巴佩（Kylian Mbappé）。（圖／路透）

▲姆巴佩（Kylian Mbappé）。（圖／路透）

實習記者胡冠辰／綜合報導

歐冠第四輪凌晨由西甲排名第二的皇家馬德里在主場交手義甲傳統勁旅AC米蘭，皇馬本戰防線完全潰堤單場狂失3球，進攻端姆巴佩（Kylian Mbappe）表現失常，僅靠維尼修斯（Vinicius Jr）罰球取分，最終便以1比3黯然吞敗；皇馬主帥安切洛蒂（Carlo Ancelotti）賽後也談到球隊近期表現，並表示「該擔心了」。

開賽第12分鐘，提奧（Malick Thiaw）的頭槌進球幫助AC米蘭客場1比0取得領先，隨後皇馬維尼修斯靠著罰球幫助球隊扳平比分，眼看皇馬聲勢即將大漲，AC米蘭的西班牙隊長莫拉塔（Álvaro Morata）在第39分鐘的進球讓米蘭反超至2比1，皇馬主場陷入死寂。

下半場皇馬久攻不下，客隊則在第73分鐘再次把握機會，賴金德斯（Tijjani Reijnders）的進球讓AC米蘭領先優勢擴大至3比1，比賽也就此定調；皇馬輸球後2勝2敗的戰績落到歐冠聯賽第17名，AC米蘭暫居第18。

「我們應該感到擔心，因為球隊表現不佳，」皇馬主帥安切洛蒂賽後表示，「我們必須更穩固、更緊密，我們丟了很多球。」

「這不是關於耐心與否，而是關於你在場上看到的現實，現在我們確實缺少了一些東西，」安切洛蒂接著說，「在這些時刻感到擔憂是正常的，今晚將是一個漫長的夜晚，但我們必須這樣做，大家都要思考如何改進，我們已經丟了九個球（在三場比賽中），對一支以穩定著稱的球隊來說這太多了。」

安切洛蒂還提到，球隊的進攻並不是問題，因為他們擁有姆巴佩和維尼修斯的頂級雙前鋒配置，「我們創造了很多機會，問題不在於此，而是我們缺乏把握機會的能力；當你不夠穩固時，你就必須更有組織，你不能說我的球員懶散，但我們現在無法有效的團結作戰。」

門將盧寧（Andrii Lunin）也發表了自己的看法，「我認為最近的兩場敗仗難以解釋，我們必須好好分析，並做出反應，我們必須恢復，我們明白我們是馬德里，我們必須永遠取勝，沒有藉口。」

關鍵字： 足球歐冠皇家馬德里AC米蘭

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