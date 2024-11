歐冠主場1比3遭AC米蘭踏平　皇馬教練：該感到擔心了..

▲姆巴佩(Kylian Mbappé)。(圖/路透)



實習記者胡冠辰/綜合報導

歐冠第四輪凌晨由西甲排名第二的皇家馬德里在主場交手義甲傳統勁旅AC米蘭,皇馬本戰防線完全潰堤單場狂失3球,進攻端姆巴佩(Kylian Mbappe)表現失常,僅靠維尼修斯(Vinicius Jr)罰球取分,最終便以1比3黯然吞敗;皇馬主帥安切洛蒂(Carlo Ancelotti)賽後也談到球隊近期表現,並表示「該擔心了」。

Rule No. 1 Never score first.



Real Madrid fans deserve it.