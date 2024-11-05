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37歲喬科維奇宣布退出ATP年終賽　坦承受傷勢困擾無緣衛冕

▲喬科維奇（Novak Djokovic）。（圖／達志影像／美聯社）

▲喬科維奇宣布退出ATP年終賽。（圖／達志影像／美聯社，下同）

文／中央社

世界職業網球協會（ATP）年終賽前2屆冠軍、塞爾維亞名將喬科維奇今天表示，由於傷勢未癒，他將缺席在義大利杜林（Turin）舉行的今年ATP年終賽，無緣尋求衛冕。

法新社報導，喬科維奇（Novak Djokovic）在社群媒體發文表示：「我非常期待出賽，但因傷勢持續，我下週將不會出賽。我向那些計劃看我（打球）的人致歉，祝福所有（參賽）球員有個圓滿的賽事。期待很快相見！」

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現年37歲的喬科維奇目前世界排名第5，在ATP的年終排名則位居第6；僅排名前8的選手有資格參加ATP年終賽。

▲喬科維奇（Novak Djokovic）。（圖／達志影像／美聯社）

今年年終賽將於10至17日在義大利北部的杜林點燃戰火，已取得參賽資格的選手有義大利的辛納（Jannik Sinner）、德國的茲韋列夫（Alexander Zverev）、西班牙的艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）、俄羅斯的梅迪維夫（Daniil Medvedev）和美國的佛里茲（Taylor Fritz）。

至於剩下的3個名額，原本由喬科維奇、挪威的路德（Casper Ruud）、澳洲的德米瑙爾（Alex de Minaur）與俄羅斯的盧布列夫（Andrey Rublev）等4位球員爭奪。

本週路德與盧布列夫在法國東北部城市梅斯（Metz）的公開賽出賽，德米瑙爾則參加在塞爾維亞首都貝爾格勒（Belgrade）舉行的比賽。

關鍵字： 網球喬科維奇喬帥

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