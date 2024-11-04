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快訊／陳柏豪奪最佳進步獎　媽媽驚喜獻聲：那一吼被兒子帥到了！

▲▼2024中華職棒頒獎典禮，救援王陳柏豪。（圖／記者李毓康攝）

▲▼2024中華職棒頒獎典禮，救援王陳柏豪。（圖／記者李毓康攝）

▲▼2024中華職棒頒獎典禮，救援王陳柏豪。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／台北報導

去年透過季後FA補償從中信兄弟轉戰樂天桃猿，陳柏豪在3位候選人中脫穎而出，獲得最佳進步獎。

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陳柏豪過去在兄弟曾擔任過先發投手也曾扛牛棚角色，且一、二軍起伏，來到樂天桃猿後幫助球隊在季初找不到終結者時，發揮穩定的表現，穩固最後一道防線，奪下救援王，也獲得最佳進步獎肯定，印證這一年的努力。

陳柏豪後援出賽52場，投球局數52.2局， 最後以29次救援成功奪下救援王。在聯盟影片由，媽媽獻聲，「從小活潑好大 生活獨立自主樂觀，所以自然比較心疼受到外界輿論影響，柏豪每次都對我說，我沒事。但媽媽我還是喜歡用行動力去球場支持他，柏豪每次投球越來越有自信，那一吼 真的有被兒子帥到了。這一年來堅持沒有白費，辛苦了兒子。家人都愛你，支持你，加油！」

陳柏豪表示，「謝謝聯盟做了一個很棒的影片，聽到媽媽聲音很感動。其實我北伐（口誤），我北漂，高中畢業就離開台中，真的回到家裡機會少之又少。但是媽媽用她的行動能力，跑來桃園球場看我比賽，我有時不會上場，很謝謝妳還是都會來球場看我。」

另兩位進步獎入圍者，曾頌恩今年112場出賽，總計392打數、119支安打、10支全壘打、52打點，打擊率3成04、長打率0.441。本季出賽50場，共44.1局的投球，拿下6勝1敗、11次中繼成功，自責分率3.45，每局被上壘率1.29，數據都是生涯最佳，成績大躍進。

頒獎前訪問時，莊昕諺表示，「能達到教練給的任務，雖然每次都很緊張，沒有比現在還緊張。」家人，想要打棒球給阿公看，今年更成熟穩重，也因為她一場、一場優異表現，也對自己更有信心。透過電視轉播感受到霸氣，昕諺，入圍就是肯定，家人是堅強後盾。「很感動，可以入圍這個獎項。」

頒獎前接受訪問時，曾頌恩表示，「有鏡頭在比較緊張。前半段比較順利，中間有點迷失方向，教練團提醒要把自己的特色發揮出來，自己比較大膽攻擊，才能有比較好的表現。」畫面突然「Cue」平野惠一引起現場球迷笑聲。

家人旁白描述，爸爸說，這些成就是他自己表現出來，大巨蛋首轟也歷史留名。媽媽提到，「練球或受傷，他都沒喊過苦、喊過累。」老婆則說，「無論有無得獎，都要感謝這一路幫助你的每一人。」爸爸最後提到，「希望他持續努力 好好拼搏 好好去打。」曾頌恩回應，「聽到媽媽聲音很有感觸，自己比較不喜歡把喜怒哀樂告訴他們，不希望他們擔心。」

 

關鍵字： 中華職棒陳柏豪最佳進步獎救援王樂天桃猿

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