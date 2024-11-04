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中職與大巨蛋達成29場共識　蔡其昌：應該有機會超過30場

▲▼2024中職台灣大賽G2於臺北大巨蛋舉行，吸引37596名球迷進場。包含首戰滿場四萬人，總人數達到77596人，打破聯盟總冠軍戰前兩場最多觀眾紀錄。（圖／記者李毓康攝）

▲台北大巨蛋。（圖／記者李毓康攝）

記者歐建智／綜合報導

針對台北大巨蛋職棒賽事的檔期，經中職聯盟與遠雄巨蛋公司多日會議盤整明年相關檔期後，除了台北大巨蛋原定例行賽20場次，再增加9場賽事，達到29場，中職會長蔡其昌在社群平台發文表示，應該有機會超過30場。

日前中職召開領隊會議，公布遠雄巨蛋公司提供中華職棒聯盟明年例行賽檔期初版，例行賽共20場次，與今年38場相差近一半，引起聯盟、6支球團、球迷的不滿，前2天中華隊與捷克熱身賽，有球迷自發性舉起「大巨蛋是棒球場」標語。

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▲大巨蛋中職場次縮減，球迷舉布條陳情。（圖／記者林敬旻攝）

▲大巨蛋中職場次縮減，球迷舉布條陳情。（圖／記者林敬旻攝）

中職今天再宣布，經與遠雄巨蛋公司多日會議盤整明年相關檔期後，除了台北大巨蛋原定例行賽20場次，另因5月份有世壯運無法使用外，確認明年大巨蛋檔期將可再增加3週共9場次，且明星賽、季後賽、台灣大賽日程全數保留。

蔡其昌在社群平台上發文，「明年例行賽再加9場！經過協調後，台北大巨蛋與中華職棒達成29場共識，明星賽、季後賽、台灣大賽檔期全保留，後續世壯運待市府精算微調後，應該有機會超過30場，會長會再繼續來努力喲！」

蔡其昌日前表示，聯盟早在9月就提出至少36場例行賽的申請計畫。演唱會進場與演唱大約需要兩週左右的時間，聯盟每月可以安排連續兩週賽程在大巨蛋，等於每個月都能有球賽與演唱會，這樣的話，中華職棒至少能確保例行賽6個月共12週、36場的賽事在大巨蛋舉辦。

日前北市府也表達世壯運再持續精算、細部盤點必要使用天數，研擬適度精簡可行性，期盼再釋出一些時間後，相信明年中華職棒的場次應該就會與預期的相去不遠。

關鍵字： 中職棒球大巨蛋台北大巨蛋

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