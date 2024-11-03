黑豹旗／獎勵名單出爐！「黑豹獎」表揚基層教練幕後推手

▲「黑豹獎」由臺中市豐原高中張文鴻、高雄市海青工商許智盈及張洺瑞教練獲獎。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台南報導

中信盃黑豹旗3日圓滿落幕，穀保家商冠軍戰擊敗平鎮高中豐收個人獎，頒獎典禮上，主辦單位特別頒發「黑豹獎」鼓勵基層棒球教練及幕後推手。

為表彰基層棒球教練及幕後推手，今年「黑豹獎」經各校自薦及專業評審選出3位得主，分別是臺中市豐原高中張文鴻、高雄市海青工商許智盈及張洺瑞教練。

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非科班出身的張文鴻為了協助學生籌組棒球隊，努力考取教練證，數十年來堅持帶隊苦練。他以「老派爸爸」自許，除了訓練球技，也時常叮嚀學生要善加規劃時間，在課業和棒球中取得平衡。

許智盈、張洺瑞則與學生共同打造非正式社團，最終促成正式球隊成立。兩人不僅指導球技，更致力幫助家境清寒的球員，陪伴孩子們追逐棒球夢，也彌補了自己求學時期與棒球擦身而過的遺憾。

團體獎：

冠軍：穀保家商

亞軍：平鎮高中

季軍：壽山高中 得分率：2.120

殿軍：麥寮高中 得分率：0.633

第5名：南英商工 得分率：1.594

第6名：高苑工商 得分率：1.450

第7名：大溪高中 得分率：1.280

第8名：白河商工 得分率：1.000

個人獎：

打擊獎：劉承佑(穀保家商)

打點獎：古定玄(穀保家商)

全壘打獎：吳睿哲(南英商工)

投手獎：張乙安(穀保家商)

最有價值球員獎：張乙安(穀保家商)

教練獎：鄭志強(穀保家商)



黑豹旗明星球員獎：

最佳投手：張乙安(穀保家商)

最佳捕手：江庭毅(平鎮高中)

最佳一壘手：曾聖恩(穀保家商)

最佳二壘手：王翾祐(麥寮高中)

最佳三壘手：周侑霖(壽山高中)

最佳游擊手：黃天賜(平鎮高中)

最佳外野手：黃晟浩(壽山高中)

最佳外野手：古定玄(穀保家商)

最佳外野手：周柏恩(平鎮高中)

最佳指定打擊：劉承佑(穀保家商)

