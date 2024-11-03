運動雲

>

黑豹旗／獎勵名單出爐！「黑豹獎」表揚基層教練幕後推手

▲▼「黑豹獎」由臺中市豐原高中張文鴻、高雄市海青工商許智盈及張洺瑞教練獲獎。（圖／記者楊舒帆攝）

▲「黑豹獎」由臺中市豐原高中張文鴻、高雄市海青工商許智盈及張洺瑞教練獲獎。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台南報導

中信盃黑豹旗3日圓滿落幕，穀保家商冠軍戰擊敗平鎮高中豐收個人獎，頒獎典禮上，主辦單位特別頒發「黑豹獎」鼓勵基層棒球教練及幕後推手。

為表彰基層棒球教練及幕後推手，今年「黑豹獎」經各校自薦及專業評審選出3位得主，分別是臺中市豐原高中張文鴻、高雄市海青工商許智盈及張洺瑞教練。

[廣告]請繼續往下閱讀...

非科班出身的張文鴻為了協助學生籌組棒球隊，努力考取教練證，數十年來堅持帶隊苦練。他以「老派爸爸」自許，除了訓練球技，也時常叮嚀學生要善加規劃時間，在課業和棒球中取得平衡。

許智盈、張洺瑞則與學生共同打造非正式社團，最終促成正式球隊成立。兩人不僅指導球技，更致力幫助家境清寒的球員，陪伴孩子們追逐棒球夢，也彌補了自己求學時期與棒球擦身而過的遺憾。

團體獎：
冠軍：穀保家商
亞軍：平鎮高中
季軍：壽山高中 得分率：2.120
殿軍：麥寮高中 得分率：0.633
第5名：南英商工 得分率：1.594
第6名：高苑工商 得分率：1.450
第7名：大溪高中 得分率：1.280
第8名：白河商工 得分率：1.000

個人獎：
打擊獎：劉承佑(穀保家商)
打點獎：古定玄(穀保家商)
全壘打獎：吳睿哲(南英商工)
投手獎：張乙安(穀保家商)
最有價值球員獎：張乙安(穀保家商)
教練獎：鄭志強(穀保家商)


黑豹旗明星球員獎：
最佳投手：張乙安(穀保家商)
最佳捕手：江庭毅(平鎮高中)
最佳一壘手：曾聖恩(穀保家商)
最佳二壘手：王翾祐(麥寮高中)
最佳三壘手：周侑霖(壽山高中)
最佳游擊手：黃天賜(平鎮高中)
最佳外野手：黃晟浩(壽山高中)
最佳外野手：古定玄(穀保家商)
最佳外野手：周柏恩(平鎮高中)
最佳指定打擊：劉承佑(穀保家商)
 

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

19歲謊報14歲！多明尼加選手被MLB抓包　教士1.2億合約飛了

19歲謊報14歲！多明尼加選手被MLB抓包　教士1.2億合約飛了

冬盟續辦共5隊參賽　高志綱、鄧蒔陽出任中職聯隊教頭

冬盟續辦共5隊參賽　高志綱、鄧蒔陽出任中職聯隊教頭

幫大谷翔平找先發輪值幫手　道奇隊鎖定「賽揚強投」

幫大谷翔平找先發輪值幫手　道奇隊鎖定「賽揚強投」

快訊／林安可、陳晨威輪番開轟　中華10比3擊退捷克

快訊／林安可、陳晨威輪番開轟　中華10比3擊退捷克

又遭誤判！周天成罕發重話批BWF「絲毫沒進步」　意外揭記者遭施壓

又遭誤判！周天成罕發重話批BWF「絲毫沒進步」　意外揭記者遭施壓

快訊／12強中華隊再戰捷克打線調整　陳晨威扛開路先鋒

快訊／12強中華隊再戰捷克打線調整　陳晨威扛開路先鋒

捷克強投想來台打球！情蒐打者奏效：我知道曾頌恩是總冠軍MVP

捷克強投想來台打球！情蒐打者奏效：我知道曾頌恩是總冠軍MVP

捷克球員披台灣國旗出場引歡呼！玩心大開逛台北

捷克球員披台灣國旗出場引歡呼！玩心大開逛台北

道奇主席盛讚大谷翔平「非凡的存在」　奪冠還讓球團賺飽飽

道奇主席盛讚大谷翔平「非凡的存在」　奪冠還讓球團賺飽飽

「休賽季之王」西蒙斯差點大三元　籃網主場捕獵公牛勇奪2連勝

「休賽季之王」西蒙斯差點大三元　籃網主場捕獵公牛勇奪2連勝

最派女嬰！連打2針氣飆「3個字」 網笑瘋狂重播：我沒聽錯吧？

熱門新聞

19歲謊報14歲！多明尼加選手被MLB抓包　教士1.2億合約飛了

冬盟續辦共5隊參賽　高志綱、鄧蒔陽出任中職聯隊教頭

幫大谷翔平找先發輪值幫手　道奇隊鎖定「賽揚強投」

快訊／林安可、陳晨威輪番開轟　中華10比3擊退捷克

又遭誤判！周天成罕發重話批BWF「絲毫沒進步」　意外揭記者遭施壓

快訊／12強中華隊再戰捷克打線調整　陳晨威扛開路先鋒

讀者回應

﻿

熱門新聞

119歲球員謊報14歲　教士1.2億合約飛了

2冬盟共5隊　高志綱、鄧蒔陽教頭

3幫大谷找幫手　道奇鎖定賽揚強投

4林安可、陳晨威開轟　中華10比3捷克

5又遭誤判！周天成罕下重話：BWF絲毫沒進步

最新新聞

1滿貫砲教練交代　林安可：無所謂

2休賽季減重7公斤　丁聖儒扛戰神主控

3中華投手「平穩」　曾總談張政禹

4曹薫襄出賽驟降　許皓程：不在狀況內

5王律翔關鍵一擊失手　許皓程力挺

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

中職不滿明年大巨蛋僅20場　蔡其昌：市府遠雄都希望解決

中職不滿大巨蛋場次減少　體育局籲「運動賽事優先」

大谷邀裁判做《七龍珠》動作　他舉手發現「被釣中」急逃離

#大谷翔平 在世界大賽奪冠派對用英文致謝：恭喜感謝球迷！

曾效力味全龍「盼再回到中職打球」　川崎宗則向球迷問好：台灣我愛你

颱風天踹車刺青猴現身　嚼檳榔道歉：別扯到我爸媽

趙露思直播「臉差太多」又被質疑整形　她發文：律師來之前不會說任何話！

劉德華終於來了！隔11年攻蛋　遇颱風攪局笑喊「這就是天意」

GD原想耍帥合體…被隊友毀了XD　「模仿大聲經典表情包」笑翻

道奇搭雙層巴士封王遊行　大谷翔平用英文感謝球迷
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366