莫瑞腦震盪提前離場　金塊末節遭灰狼反撲黯然吞敗

實習記者胡冠辰/綜合報導

金塊主控莫瑞(Jamal Murray)在球隊116比119不敵灰狼的比賽中,因腦震盪提前離場接受治療,目前得知莫瑞將會缺席一段時間,具體復出時間則取決於腦震盪觀察程序的進度。

比賽進行到第三節前段,當時莫瑞靠著約基奇(Nikola Jokic)的掩護切入籃下,隨後莫瑞跑到罰球線為戈登(Aaron Gordon)設立擋拆,沒想到就在莫瑞準備好之前卻被「狼王」艾德華茲(Anthony Edwards)撞了一下,導致身體重心不穩,隨後藍道(Julius Randle)撞到莫瑞的頭部,因而受傷。

Here's the play where Jamal Murray was hurt, as @JonKrawczynski noted he is in concussion protocol pic.twitter.com/STXOviqorK

當下莫瑞立刻彎下腰查看情況,短暫留在場上後被主帥替換下場並進入更衣室,最後也沒能回到比賽;根據金塊官方最新消息表示,目前尚未確定莫瑞會缺席多少場比賽,但從衝撞的情況和他初步的反應來看,情況並不樂觀,而金塊隊將在明天對陣猶他爵士,這是背靠背的第二場比賽。

Jamal Murray has entered the NBA's concussion protocol. He was shaken up in a collision during the Nuggets' loss to the Timberwolves. https://t.co/SdFLUVx2IM