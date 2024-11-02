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莫瑞腦震盪提前離場　金塊末節遭灰狼反撲黯然吞敗

▲▼金塊主控莫瑞。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼金塊主控莫瑞。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

金塊主控莫瑞（Jamal Murray）在球隊116比119不敵灰狼的比賽中，因腦震盪提前離場接受治療，目前得知莫瑞將會缺席一段時間，具體復出時間則取決於腦震盪觀察程序的進度。

比賽進行到第三節前段，當時莫瑞靠著約基奇（Nikola Jokic）的掩護切入籃下，隨後莫瑞跑到罰球線為戈登（Aaron Gordon）設立擋拆，沒想到就在莫瑞準備好之前卻被「狼王」艾德華茲（Anthony Edwards）撞了一下，導致身體重心不穩，隨後藍道（Julius Randle）撞到莫瑞的頭部，因而受傷。

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當下莫瑞立刻彎下腰查看情況，短暫留在場上後被主帥替換下場並進入更衣室，最後也沒能回到比賽；根據金塊官方最新消息表示，目前尚未確定莫瑞會缺席多少場比賽，但從衝撞的情況和他初步的反應來看，情況並不樂觀，而金塊隊將在明天對陣猶他爵士，這是背靠背的第二場比賽。

3節打完領先6分的灰狼，末節遭到金塊反撲，金塊靠著新援衛斯布魯克（Russell Westbrook）與布朗（Christian Braun）聯手發揮下，一度在末節4分17秒領先十分，沒想到灰狼攻勢卻在此時大顯神威，沃克（Nickeil Alexander-Walker）跳出來連轟2記三分彈，加上艾德華茲在關鍵時刻的三分球以及中距離連拿5分下，終場灰狼便以119比116擊潰金塊，上演主場逆轉秀。

「他是一名非常優秀的球員，擁有他總是好的，但我們現在不能考慮這一點，」談到莫瑞受傷時的約基奇賽後說道，「他上個季度都缺席，甚至更多，所以我們需要找到辦法。」

關鍵字： NBA丹佛金塊莫瑞

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