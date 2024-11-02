三振大谷翔平！捷克投手大紅：好光榮　總統接見被點名

▲捷克投手薩多里亞（Ondrej Satoria）曾三振大谷翔平，與賴清德合照 。（圖／中華職棒提供）

文／中央社

捷克國家棒球代表隊來台交流賽，陣中薩多里亞去年經典賽變速球三振日本好手大谷翔平一戰成名，直言大谷翔平奪下世界大賽冠軍，讓這紀錄也變得更光榮，今天接受接見也被總統賴清德點名。

備戰世界12強棒球賽台灣隊明天起將與捷克代表隊打2連戰，捷克隊抵台不僅體驗了捷克沒有的颱風天，今天也受邀入總統府接受總統賴清德接見，賴總統也與曾三振大谷翔平的薩多里亞（Ondrej Satoria）談話合照。

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捷克代表隊去年在世界棒球經典賽與日本交手，薩多里亞先發首局讓日本隊3上3下，讓大谷翔平打出滾地球出局，2局下雖有被敲出安打，但力守不失分，3局下1人出局後被敲出安打，接著3球三振大谷翔平，也讓他一戰成名，總計投3局失掉3分責失分，捷克終場以2比10吞敗。

薩多里亞表示，是用變速球三振大谷翔平，比賽結束後也有再去看回顧畫面；大谷翔平今年跟著洛杉磯道奇隊奪下美職世界大賽冠軍，薩多里亞提到，替大谷翔平感到開心，大谷翔平奪下世界大賽冠軍後，對他而言，曾三振大谷翔平的這個紀錄似乎變得更了不起

薩多里亞提到，在捷克以冰球和英式足球較受歡迎，但在經典賽過後，有感覺到捷克棒球發展慢慢蓬勃，越來越多小朋友願意投入運動，希望未來捷克棒球也可以走向職業發展。

捷克陣中許多人都有主要職業，薩多里亞本業是工程師，陣中還有醫師、老師等，薩多里亞表示，當地聯賽約9月初結束後，沉澱2、3週再次投入訓練，每週集訓約4、5次備戰此次交流賽。

薩多里亞透露，本來與隊友計畫好想要去爬象山，但來台剛好遇到颱風，在捷克沒有颱風，沒有經歷過這樣的風雨，透過窗戶看還是覺得有點恐怖。 去年在東京巨蛋出賽，薩多里亞比較台北大巨蛋和東京巨蛋的不同，認為台北大巨蛋比較新、草皮比較軟、天花板也比較高。