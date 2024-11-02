運動雲

>

三振大谷翔平！捷克投手大紅：好光榮　總統接見被點名

▲▼捷克投手薩多里亞（Ondrej Satoria）曾三振大谷翔平，與賴清德合照 。（圖／中華職棒提供）

▲捷克投手薩多里亞（Ondrej Satoria）曾三振大谷翔平，與賴清德合照 。（圖／中華職棒提供）

文／中央社

捷克國家棒球代表隊來台交流賽，陣中薩多里亞去年經典賽變速球三振日本好手大谷翔平一戰成名，直言大谷翔平奪下世界大賽冠軍，讓這紀錄也變得更光榮，今天接受接見也被總統賴清德點名。

備戰世界12強棒球賽台灣隊明天起將與捷克代表隊打2連戰，捷克隊抵台不僅體驗了捷克沒有的颱風天，今天也受邀入總統府接受總統賴清德接見，賴總統也與曾三振大谷翔平的薩多里亞（Ondrej Satoria）談話合照。

[廣告]請繼續往下閱讀...

捷克代表隊去年在世界棒球經典賽與日本交手，薩多里亞先發首局讓日本隊3上3下，讓大谷翔平打出滾地球出局，2局下雖有被敲出安打，但力守不失分，3局下1人出局後被敲出安打，接著3球三振大谷翔平，也讓他一戰成名，總計投3局失掉3分責失分，捷克終場以2比10吞敗。

薩多里亞表示，是用變速球三振大谷翔平，比賽結束後也有再去看回顧畫面；大谷翔平今年跟著洛杉磯道奇隊奪下美職世界大賽冠軍，薩多里亞提到，替大谷翔平感到開心，大谷翔平奪下世界大賽冠軍後，對他而言，曾三振大谷翔平的這個紀錄似乎變得更了不起

薩多里亞提到，在捷克以冰球和英式足球較受歡迎，但在經典賽過後，有感覺到捷克棒球發展慢慢蓬勃，越來越多小朋友願意投入運動，希望未來捷克棒球也可以走向職業發展。

捷克陣中許多人都有主要職業，薩多里亞本業是工程師，陣中還有醫師、老師等，薩多里亞表示，當地聯賽約9月初結束後，沉澱2、3週再次投入訓練，每週集訓約4、5次備戰此次交流賽。

薩多里亞透露，本來與隊友計畫好想要去爬象山，但來台剛好遇到颱風，在捷克沒有颱風，沒有經歷過這樣的風雨，透過窗戶看還是覺得有點恐怖。 去年在東京巨蛋出賽，薩多里亞比較台北大巨蛋和東京巨蛋的不同，認為台北大巨蛋比較新、草皮比較軟、天花板也比較高。

關鍵字： 12強世界12強棒球賽捷克

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

勇士機會來了？字母哥恐請求交易　美媒曝他偏好兩新東家

勇士機會來了？字母哥恐請求交易　美媒曝他偏好兩新東家

三振大谷翔平！捷克投手大紅：好光榮　總統接見被點名

三振大谷翔平！捷克投手大紅：好光榮　總統接見被點名

柯爾解釋為何沒有補位一壘　布恩：他有些精疲力盡

柯爾解釋為何沒有補位一壘　布恩：他有些精疲力盡

奪冠後談G4搶球事件　貝茲：這是我人生第二次想揍人

奪冠後談G4搶球事件　貝茲：這是我人生第二次想揍人

百萬象迷齊聚台中！　中信兄弟封王遊行路線出爐

百萬象迷齊聚台中！　中信兄弟封王遊行路線出爐

弗里曼連6場開轟竟隱藏肋骨斷裂傷勢　與兒子共享冠軍MVP榮耀

弗里曼連6場開轟竟隱藏肋骨斷裂傷勢　與兒子共享冠軍MVP榮耀

吉力吉撈扛12強賽4棒盼掌握機會　捷克隊中有舊識

吉力吉撈扛12強賽4棒盼掌握機會　捷克隊中有舊識

幫助中華隊準備12強　捷克公布明天首戰先發投手

幫助中華隊準備12強　捷克公布明天首戰先發投手

坐著空拋、超神No Look Pass　莫蘭特21分鐘締大三元史上第8快

坐著空拋、超神No Look Pass　莫蘭特21分鐘締大三元史上第8快

NBA最佳變裝！溫班亞瑪巧扮「無臉男」　河村勇輝化身忍者

NBA最佳變裝！溫班亞瑪巧扮「無臉男」　河村勇輝化身忍者

陸網紅「激凸甩豪乳」熱舞　清純系網美遭誤認急喊冤

熱門新聞

勇士機會來了？字母哥恐請求交易　美媒曝他偏好兩新東家

三振大谷翔平！捷克投手大紅：好光榮　總統接見被點名

柯爾解釋為何沒有補位一壘　布恩：他有些精疲力盡

奪冠後談G4搶球事件　貝茲：這是我人生第二次想揍人

百萬象迷齊聚台中！　中信兄弟封王遊行路線出爐

弗里曼連6場開轟竟隱藏肋骨斷裂傷勢　與兒子共享冠軍MVP榮耀

讀者回應

﻿

熱門新聞

1勇士機會來了？字母哥恐請求交易

2三振大谷翔平！捷克投手：好光榮

3柯爾沒有補位一壘　布恩：他有些精疲力盡

4道奇奪冠貝茲談搶球事件：人生第二次想揍人

5百萬象迷聚台中！　兄弟封王遊行

最新新聞

1三振大谷翔平！捷克投手：好光榮

2吉力吉撈扛12強賽4棒 捷克隊中有舊識

3捷克棒球隊來台交流賽　賴清德接見

4莫蘭特坐著空拋、超神No Look Pass

5NBA最佳變裝！溫班亞瑪巧扮無臉男

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

中職不滿大巨蛋場次減少　體育局籲「運動賽事優先」

大谷邀裁判做《七龍珠》動作　他舉手發現「被釣中」急逃離

絕處逢生！洋基火力大爆發　世界大賽11:4痛宰道奇續命

曾效力味全龍「盼再回到中職打球」　川崎宗則向球迷問好：台灣我愛你

邊荷律來台第1年就拋彩帶 突被隊友綑綁...掙脫森77

家寧走鐘獎後台哽咽認情變！　薔薔安慰：妳的光在自己身上

星宇航空落地狂晃彈跳　機翼險砸地急拉升重飛

劉德華終於來了！隔11年攻蛋　遇颱風攪局笑喊「這就是天意」

颱風天買晚餐遭電線桿重砸亡　騎士遺體相驗...母、妹忍悲現身

內湖電線桿遭路樹壓垮　騎士遭重壓...送醫不治
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366