運動雲

>

哈登生涯26000分達陣史上第20位　但快艇遭太陽大逆轉吞敗

▲哈登。（圖／路透）

▲哈登。（圖／路透）

實習記者胡冠辰／綜合報導

洛杉磯快艇在今天（1日）與鳳凰城太陽的比賽中浪費21分的巨大領先，最終以119比125黯然吞敗；值得一提的是陣中當家球星哈登（James Harden）成為NBA歷史上第20位生涯達標26000分的球員，寫下個人新紀錄。

昨天在主場1分之差不敵拓荒者的快艇，今天重整旗鼓在主場迎戰強敵太陽，快艇在哈登能切能傳的帶領之下，上半場就有4人得分超過雙位數，並以70比52領先太陽進入中場休息。

然而比賽峰迴路轉，太陽在第三節前15次出手全數命中，其中包括布克（Devin Booker） 5投全進，第三節3分16秒當歐尼爾（Royce O'Neale）命中三分後，太陽將比分追平至89比89；決勝節布克與鄧恩（Ryan Dunn）聯手擴大領先優勢後，勝利的天秤就此倒向太陽隊，終場太陽便以125比119擊潰快艇，完成逆轉秀。

「這確實令人沮喪，因為我們在這兩場比賽中都曾領先雙位數，」哈登賽後失落說道，「昨晚我們並沒有打得很好，但我們依然有雙位數領先，今晚，我們打得更好，尤其是上半場領先了20多分，這說明我們有能力，我們只是需要找到方法不再失去這種優勢，並繼續打出我們的風格。」

快艇本賽季輸掉的三場比賽總共只輸了10分，哈登認為這些敗場最終都會對球隊有所幫助，尤其是在考慮到雷納德（Kawhi Leonard）因膝傷缺席的情況下，「我們只需要找到執行並贏下比賽的方法，」哈登說，「最後兩場比賽很艱難，但我們會很快走出困境。」

賽後哈登生涯累積26004分，成為NBA史上第20位得到26000分的球員，本季哈登場均23.8分、8籃板、11.6助攻，投籃三圍則是36.8/27.7/85.7。

關鍵字： NBA洛杉磯快艇哈登

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

柯爾解釋為何沒有補位一壘　布恩：他有些精疲力盡

柯爾解釋為何沒有補位一壘　布恩：他有些精疲力盡

弗里曼連6場開轟竟隱藏肋骨斷裂傷勢　與兒子共享冠軍MVP榮耀

弗里曼連6場開轟竟隱藏肋骨斷裂傷勢　與兒子共享冠軍MVP榮耀

味全龍洽談克魯茲合約細節　倪福德加入秋訓客座教練

味全龍洽談克魯茲合約細節　倪福德加入秋訓客座教練

奪冠後談G4搶球事件　貝茲：這是我人生第二次想揍人

奪冠後談G4搶球事件　貝茲：這是我人生第二次想揍人

勇士機會來了？字母哥恐請求交易　美媒曝他偏好兩新東家

勇士機會來了？字母哥恐請求交易　美媒曝他偏好兩新東家

中職不滿明年大巨蛋腰斬僅20場　蔡其昌：聯盟的版本至少36場

中職不滿明年大巨蛋腰斬僅20場　蔡其昌：聯盟的版本至少36場

洋基索托身價看齊大谷翔平225億？美媒：WS結束2小時內有8隊接觸

洋基索托身價看齊大谷翔平225億？美媒：WS結束2小時內有8隊接觸

中職明年3月29日開打　決議新人落選3次成為自由球員

中職明年3月29日開打　決議新人落選3次成為自由球員

曾家輝隨隊12強中華隊備用　林昱珉明對捷克登板

曾家輝隨隊12強中華隊備用　林昱珉明對捷克登板

大谷翔平父親長文祝賀愛子奪冠　曝傳LINE訊息被翔平不讀不回

大谷翔平父親長文祝賀愛子奪冠　曝傳LINE訊息被翔平不讀不回

今天現折1410元 古早味芋頭酥買4包送4包

熱門新聞

柯爾解釋為何沒有補位一壘　布恩：他有些精疲力盡

弗里曼連6場開轟竟隱藏肋骨斷裂傷勢　與兒子共享冠軍MVP榮耀

味全龍洽談克魯茲合約細節　倪福德加入秋訓客座教練

奪冠後談G4搶球事件　貝茲：這是我人生第二次想揍人

勇士機會來了？字母哥恐請求交易　美媒曝他偏好兩新東家

中職不滿明年大巨蛋腰斬僅20場　蔡其昌：聯盟的版本至少36場

讀者回應

﻿

熱門新聞

1柯爾沒有補位一壘　布恩：他有些精疲力盡

2弗里曼連6場開轟竟藏肋骨斷裂傷勢

3味全洽談克魯茲　倪福德秋訓客座

4道奇奪冠貝茲談搶球事件：人生第二次想揍人

5勇士機會來了？字母哥恐請求交易

最新新聞

1林安可傷OK　總冠軍戰看隊友落淚

2大巨蛋等4方會議　聯盟重申立場

3接到12強練球通知　曾家輝：都問

4金倒英扛3番　韓國教頭：很放心

5謝淑薇明晚登場拚年終賽第2冠！

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

絕處逢生！洋基火力大爆發　世界大賽11:4痛宰道奇續命

大谷邀裁判做《七龍珠》動作　他舉手發現「被釣中」急逃離

【世界大賽】洋基球迷搶球！干擾 #貝茲 接殺被趕出場

曾效力味全龍「盼再回到中職打球」　川崎宗則向球迷問好：台灣我愛你

邊荷律來台第1年就拋彩帶 突被隊友綑綁...掙脫森77

2女星後台吵架影片流出！　網：一聽聲音就知道是誰

他停車等路人過馬路　後車叭一聲超車結局超療癒

劉德華開唱倒數4.5小時緊急停辦　宣布延期「歌迷氣炸→開心」：謝謝華仔

高雄女大生2度遭撞壓車底不治 買晚餐遇橫禍...家屬悲痛認屍

康芮在門口了！預估下午登陸　氣象署：晚→清晨防強風豪雨
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366