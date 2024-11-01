哈登生涯26000分達陣史上第20位　但快艇遭太陽大逆轉吞敗

▲哈登。（圖／路透）



實習記者胡冠辰／綜合報導

洛杉磯快艇在今天（1日）與鳳凰城太陽的比賽中浪費21分的巨大領先，最終以119比125黯然吞敗；值得一提的是陣中當家球星哈登（James Harden）成為NBA歷史上第20位生涯達標26000分的球員，寫下個人新紀錄。

昨天在主場1分之差不敵拓荒者的快艇，今天重整旗鼓在主場迎戰強敵太陽，快艇在哈登能切能傳的帶領之下，上半場就有4人得分超過雙位數，並以70比52領先太陽進入中場休息。

然而比賽峰迴路轉，太陽在第三節前15次出手全數命中，其中包括布克（Devin Booker） 5投全進，第三節3分16秒當歐尼爾（Royce O'Neale）命中三分後，太陽將比分追平至89比89；決勝節布克與鄧恩（Ryan Dunn）聯手擴大領先優勢後，勝利的天秤就此倒向太陽隊，終場太陽便以125比119擊潰快艇，完成逆轉秀。

James Harden was COOKING in Q1



12 PTS | 7 AST | 5 REB | 2 BLK pic.twitter.com/9qsMIynCVI — NBA TV (@NBATV) November 1, 2024

「這確實令人沮喪，因為我們在這兩場比賽中都曾領先雙位數，」哈登賽後失落說道，「昨晚我們並沒有打得很好，但我們依然有雙位數領先，今晚，我們打得更好，尤其是上半場領先了20多分，這說明我們有能力，我們只是需要找到方法不再失去這種優勢，並繼續打出我們的風格。」

快艇本賽季輸掉的三場比賽總共只輸了10分，哈登認為這些敗場最終都會對球隊有所幫助，尤其是在考慮到雷納德（Kawhi Leonard）因膝傷缺席的情況下，「我們只需要找到執行並贏下比賽的方法，」哈登說，「最後兩場比賽很艱難，但我們會很快走出困境。」

賽後哈登生涯累積26004分，成為NBA史上第20位得到26000分的球員，本季哈登場均23.8分、8籃板、11.6助攻，投籃三圍則是36.8/27.7/85.7。