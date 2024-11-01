三盤逆轉晉級巴黎大師賽8強　西西帕斯力爭都靈年終賽名額

▲西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）。（圖／路透）



實習記者胡冠辰／綜合報導

2024巴黎大師賽今天（1日）迎來16強焦點戰，由「希臘男神」西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）交手阿根廷好手塞倫多羅（Francisco Cerúndolo），最終西西帕斯展現頑強韌性，克服先丟一盤的劣勢後以6比7（1）、6比4、6比2完成逆轉勝，晉級生涯在巴黎大師賽的第四次8強，也保有闖進都靈年終賽的一線生機。

塞倫多洛首盤表現強勢，儘管三個破發點皆未能把握，但他在搶七利用強勢正拍更勝一籌，以7以6拿下首盤；次盤西西帕斯狀態回溫，開局採取更具攻擊性的打法，接發方面也有所成長，西西帕斯在第三局完成關鍵破發，以6比4拿下第二盤，延長戰線。

決勝盤雙方戰至1比1平手時，塞倫多洛在自己的發球局30比40落後中正拍回球出界，西西帕斯破發成功超前比分，盤中雙破得手後終場西西帕斯以6比2再下一城，完成逆轉勝。

'Ik ben nog niet teveel bezig met de eventuele ATP-finals, ik wil eerst hier genieten,' aldus kwartfinalist in Parijs Stéfanos Tsitsipás #ZiggoSport #RolexParisMasters pic.twitter.com/cOb9HXx72m — Ziggo Sport (@ZiggoSport) October 31, 2024

憑藉這場勝利，西西帕斯在ATP都靈年終總決賽積分榜上升至第11位，他必須至少打進決賽才有望晉級，西西帕斯8強對手將是德國名將茲韋列夫（Alexander Zverev）。

「從第二盤開始，我感覺自己像一頭公牛，」西西帕斯賽後說道，並表示自己需要進入巴黎決賽才能繼續爭奪都靈年終賽的席位，「我已經準備好在球場上戰鬥直到最後一口氣。」