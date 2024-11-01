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大谷翔平父親長文祝賀愛子奪冠　曝傳LINE訊息被翔平不讀不回

▲▼大谷翔平奪世界大賽冠軍開心噴香檳。 。（圖／路透社）

▲大谷翔平奪世界大賽冠軍開心噴香檳。 。（圖／路透社）

記者楊舒帆／綜合報導

大谷翔平奪得生涯首次世界大賽冠軍，父親大谷徹也透過日本媒體《Sponichi》向兒子傳達祝賀之意。

62歲的大谷徹，曾是社會人棒球隊三菱重工橫濱隊的野手，並曾擔任大谷翔平所屬少年棒球隊的教練。

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在大谷翔平棒球路上，父親大谷徹是重要的存在。世界大賽系列賽G1、G2，大谷徹到道奇主場現場觀戰，見證兒子的榮耀，不過卻在信中爆料用LINE訊息卻連已讀都沒有。他苦笑道，「可能是傳錯人了吧...」不過全文能展露出為大谷翔平感到驕傲且欣慰的心情，也擔憂地說，希望能注意身體別再受傷。

▲▼ 大谷翔平 。（圖／路透）

▲大谷翔平 。（圖／路透）

全文如下：

翔平，恭喜奪得世界大賽冠軍。從小就打棒球，能在集結這麼多優秀選手的美國職棒打球是很幸福的事。雖然在第二戰時左肩受傷，但能夠打到最後真的太好了。身為父親也感到非常開心。

我和妻子、女兒、孫子一起在道奇球場觀看了第一戰和第二戰。滿場的觀眾，球場外也有許多球迷，令人驚訝，看到他受到比例行賽期間更熱烈的歡呼聲感到很驕傲。在這種特別的比賽中，就連一個保送都非常重要。我想他也覺得走到這一步，是否能擊出安打都不是重點。

第二戰第七局，我看到他嘗試盜二壘時左肩受傷的畫面。因為距離較遠一開始看不太清楚，但在轉播畫面中確認了。手腕或腳部的傷害比較常見，肩膀半脫臼卻很少見，讓人很驚訝。

現在指導孩子們時也會提到，在翔平開始打棒球時就告訴他「滑壘時最容易受傷，要特別小心」。整個球季他都處理得很好，但可能在重要比賽中太過急迫了。原本第二戰後就要回國，因為翔平受傷心情有點低落，但即使球隊實力很強，也不是每年都能打進世界大賽。能夠親眼看到翔平在現場比賽真的很好。只是傳給他「來看你比賽了」的LINE訊息連已讀都沒有。可能是傳錯人了吧...

洋基隊自松井秀喜先生獲得MVP的2009年以來，時隔15年再度晉級世界大賽。當時翔平15歲，正是我們一起練習棒球的時期，但當時並不認為他會成為像松井先生那樣的長打者。長嶋茂雄先生、王貞治先生的形象可能較難體會，所以經常告訴他「要以一郎先生為目標」。理想中是能夠打擊、跑壘、常常擊出二壘安打的打者。不過，實際上翔平的想法如何我並不清楚，似乎從未感受到他對特定選手有憧憬。

未來最希望他注意身體，不要再受傷了。明年還有日本開幕戰，以及復出投球在等著他。雖然不知道能做到什麼程度、能做多久，但希望他能打出無悔的棒球。加油，翔平！

關鍵字： 大谷翔平父親世界大賽祝賀棒球

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