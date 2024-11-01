「大谷翔平根本是外星人」　生涯509轟重砲致敬：帶傷上陣不容易

▲大谷翔平。（圖／路透）

記者楊舒帆／綜合報導

為道奇隊奪冠做出貢獻的大谷翔平，持續獲得各界讚譽。曾是松井秀喜隊友、在大聯盟征戰22年的蓋瑞・謝菲爾德（Gary Sheffield）對帶傷上陣的大谷深表敬意，表示「非常尊敬」。

謝菲爾德過去在大聯盟生涯累積509支全壘打，2004年起與松井秀喜在洋基隊並肩作戰三年。他近日在美國媒體「MLB Network」節目中，談論了大谷翔平在世界大賽第二戰左肩半脫臼後仍堅持戰鬥到最後的表現。

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謝菲爾德在2007年效力老虎隊時也曾受到肩傷所苦。正因為深知帶著肩傷作戰的困難，他表示，「他真的很堅強。要應付那種傷勢一點也不容易。這個人根本就是外星人。」

他進一步說，「他在比賽中全力以赴，隊友們一定會對此表示敬意，而我作為一個球迷也非常尊敬他。」大谷以左手抓住球衣胸前部分來「固定」肩膀，在預期會有疼痛的情況下仍然敲出安打，甚至還做出滑壘等拼命的表現。

謝菲爾德在現役時期不僅累積509支全壘打，還曾獲得打擊冠軍，並9度入選明星賽，以「強打者」聞名。對大谷翔平毫不保留全力以赴的表現大力讚賞，「他對棒球界來說是非常棒的存在。每個人都應該尊敬他。」

▲ 大谷翔平 。（圖／路透）