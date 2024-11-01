弗里曼連6場開轟竟隱藏肋骨斷裂傷勢　與兒子共享冠軍MVP榮耀

▲弗里曼（Freddie Freeman）與兒子一起慶祝冠軍。（圖／IG：MLB ）

記者楊舒帆／綜合報導

MLB官方Instagram於1日（台灣時間）分享了一張世界大賽MVP、道奇隊內野手弗里曼與兒子的奪冠合照。《YAHOO體育》指出，弗里曼不但扭傷腳踝還承受著肋軟骨斷裂的傷勢，卻仍繳出傲人成績，令人相當敬佩。

《ESPN》記者帕桑（Jeff Passan）報導，弗里曼季後賽期間帶著肋軟骨斷裂出賽，這種傷勢通常需要休養數月或至少會嚴重影響表現。然而帶傷上陣的他不但手感火燙，還創下史無前例的連續6場開轟紀錄。

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弗里曼在世界大賽首戰敲出延長賽再見滿貫砲寫下歷史，在僅僅5場比賽中就打下12分打點，追平1960年理查森（Bobby Richardson）的紀錄，並列史上第一。道奇隊在系列賽總共得到25分，他個人就貢獻了近半數打點。

根據美媒披露，在過去三個月，弗里曼面臨多重困境：肋軟骨斷裂、例行賽倒數第二個系列賽中扭傷的腳踝、帶傷出賽的手指骨折，以及兒子麥克斯因罹患格林-巴利症候群而住院。他傷勢嚴重到無法自己從地上起身，經X光檢查發現第六根肋骨軟骨已經斷裂，連父親都曾勸他停止比賽。但弗里曼只說，「只有揮空時會痛，所以我只要不要揮空棒就好了。」

實際上，弗里曼在季後賽初期確實受傷影響，在國聯分區系列賽和冠軍戰中32打數僅有7支安打，6次三振且沒有長打。外界以為他是為了讓腳踝休息，實際上肋骨才是更大的問題。所幸弗里曼在10月22日情況好轉，才在後續比賽繳出超狂表現。

這張溫馨的板凳區合影，是弗里曼與抱著世界大賽冠軍獎盃的長子查理的勝利時刻。過去三個月，弗里曼不但沒被困境打倒，反而變得更堅強，如今終能與兒子共享榮耀時刻。