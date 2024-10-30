希爾德末節飆19分！勇士20分大逆轉　他4戰累計20顆三分追上柯瑞

Buddy Hield TAKEOVER.



???? 28 PTS

???? 19 in the 4Q (25 in the 2H)

???? 7 3PM@warriors come back from 20-down to win by 18 and start the season 3-1! pic.twitter.com/MbBXUe31mW — NBA (@NBA) October 30, 2024

記者游郁香／綜合報導

勇士今(30)日在少了一哥柯瑞(Stephen Curry)等3名主力之下迎戰鵜鶘，首節大當機只拿14分，一度落後20分，所幸次節就重拾火力，被拉上先發的資深射手希爾德(Buddy Hield)擺脫上半場8投1中的冷手感，決勝節狂飆19分，攜手從板凳挹注21分的奇兵沃特斯三世(Lindy Waters III)，率隊以124比106大逆轉取勝。

▲勇士希爾德（右）率隊上演20分大逆轉，正在養傷的天王柯瑞嗨翻 。（圖／路透）

[廣告]請繼續往下閱讀...

柯瑞、威金斯(Andrew Wiggins)和梅爾頓(De’Anthony Melton)此役全掛傷號，主帥柯爾(Steve Kerr)排出新的先發陣容，將前場大物庫明加(Jonathan Kuminga)下放板凳，由希爾德聯手兩名後場新星穆迪(Moses Moody)、波傑姆斯基(Brandin Podziemski)，前場則是格林(Draymond Green)搭配年輕長人傑克森-戴維斯(Trayce Jackson-Davis)。

這套新的先發陣容開賽就碰上難題，完全找不到準星，甚至陷入將近5分鐘的得分荒，首節僅14分進帳，上半場一度落後20分。勇士次節就恢復火力，在上半場結束時追到47比51，第3節更灌進40分，資深射手希爾德與奇兵沃特斯三世聯手飆分。

BUDDY HIELD DRAINS ANOTHER THREE ???? pic.twitter.com/0q82mMqOon — Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) October 30, 2024

希爾德上、下半場判若兩人，他前2節8投1中，三分5投1中，僅拿3分；下半場10投8中猛轟25分，三分6次出手全部命中，其中19分集中在決勝節，在板凳席觀戰的柯瑞多次站起來替他歡呼，希爾德最終以18投9中砍下28分，包辦7顆三分球。

▲勇士希爾德、安德。（圖／路透）

根據統計，希爾德這4戰累計砍進20顆三分球，他成為NBA史上繼柯瑞、艾德華茲(Anthony Edwards)、華克(Kemba Walker)和麥卡倫(CJ McCollum)後，第5位在賽季前4場比賽至少命中20顆三分的球員，同時他以場均21.3分領銜全隊，三分命中率高達55.6%。

▲勇士沃特斯三世 。（圖／路透）

曾在熱身賽扮演絕殺英雄的沃特斯三世，這一戰上場31分鐘，13投8中飆出21分、8籃板和4助攻，貢獻3顆三分球，單場正負值+26高居全隊之冠，主帥柯爾直言，「從訓練營的第一天起，這傢伙就是我們最好的球員之一。但直到今晚，我才有機會讓他上場。」

2年級後場新星波傑姆斯基拿下19分，穆迪和改當替補的庫明加各有17分進帳，勇士下半場得分以77比55碾壓鵜鶘，最終克服了20分落後，反以124比106大勝18分，喜迎本季主場首勝。

▲勇士庫明加。（圖／路透）