大谷翔平首敗後火速回飯店備戰G5　洋基逆轉寫54年首見紀錄

▲大谷翔平 。（圖／路透）



記者王真魚／綜合報導

道奇隊大谷翔平世界大賽第4戰客場對戰洋基，第5局敲出中外野安打，終止13打數無安打困境。賽後僅28分鐘，大谷翔平迅速離開洋基球場。身穿黑色帽T、薄牛仔褲的他，固定受傷的左肩，隨即前往球隊下榻飯店為第5戰做準備。

大谷翔平在第2戰因盜壘傷到左肩，造成輕微脫臼，但他仍展現拚勁，接下來2場仍出賽，都擔任第一棒指定打擊。

此役5局上，大谷翔平擊出近3戰首支安打，也是傷後首支安打。

[廣告]請繼續往下閱讀...

道奇在這場牛棚車輪戰日慘丟11分遭到逆轉。賽後記者會上，教頭羅伯斯（Dave Roberts）雖然對大敗露出不悅的表情，但表示，救援投手都有充分休息，暗示第5戰將全員待命。

目前在系列賽以3勝1敗領先，道奇距離世界大賽冠軍僅差一勝。大谷賽後迅速離開離開球場，夢想中的冠軍，期待在第5戰拿下。

洋基隊此戰不僅避免遭到橫掃，更創下54年來首見紀錄。這是自1970年紅人隊以來，首支能在世界大賽開局落後0-3後贏下一勝的球隊。

統計顯示，在7戰制季後賽中，開局落後0-3的41支球隊中，僅10次避免遭到橫掃，其中4次打出2連勝，2次更打進第7戰。不過世界大賽從未有球隊能在落後0-3的情況下，連贏4場逆轉封王。