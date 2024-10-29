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林家正認證林昱珉英文很流利　期待12強搭擋：有強心臟、很多武器

▲▼ 12強中華隊開訓-林家正。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼ 12強中華隊開訓-林家正。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼ 12強中華隊開訓-林家正。（圖／記者黃克翔攝）

記者楊舒帆／台北報導

世界12強賽中華隊捕手林家正8月遇到鉤狀骨傷勢，所幸復原狀況良好，目前能正常進行打擊，除了捕手職務，林家正也將擔任一壘替補角色。有機會與旅外左投林昱珉擔任投捕搭擋，他也很期待能一起在台灣打國際賽。

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林家正8月鉤狀骨受傷，他表示，「當時沒想太多，希望能盡快回到場上，兩天後就開刀了，跟總教練曾豪駒也持續聯繫，現在復原狀況都很好。打擊狀況不錯，醫生說健康時，就放開來打，只是打擊完後要做簡單的電療等。」

去年經歷亞運，今年首次參加一級國際賽，林家正認為，「不管強度都會專注於當下，支援大聯盟春訓強度也很高，可以穿上中華隊球衣，在台灣比賽球迷也很多也很期待。」

與林昱珉搭擋，儘管曾總尚未宣布此事，林家正認為，「兩人彼此熟悉，若能與他搭擋會不錯，從去年亞運到現在都同隊一起奮鬥，這個緣份很特別。」

林昱珉本季在2A繳出好表現，林家正捕手視角觀察，「他在每個層級都爬很快，成績都不錯，他厲害的部分是，勇於挑戰打者，不囉唆直接對決，加上有很多武器球，變速球、伸卡球都很棒，配球更為靈活，也有強心臟，不管在哪個層級年紀都較小，但在場上不畏懼打者。」

在美期間，林昱珉也努力克服語言障礙，「我不想跟球隊有隔閡，所以沒找翻譯，都自己用英文溝通。」他笑說，「要理解教練的話才能學習，不太喜歡上課，就多看英文影片、多聊天。」

隊友林家正也會刻意用英文交談，成為他學習的動力。林家正說，「他的個性很活潑，勇於跟隊友聊天。」

▲▼ 12強中華隊開訓-林昱珉。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼ 12強中華隊開訓-林昱珉。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼ 12強中華隊開訓-林昱珉。（圖／記者黃克翔攝）

關鍵字： 捕手林家正林昱珉中華隊12強

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