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歷史之最！K湯轉戰獨行俠3戰砍15顆三分　厄文：他讓比賽變簡單

▲▼獨行俠湯普森、唐西奇、厄文。（圖／路透）

▲獨行俠湯普森。（圖／路透）

記者游郁香／綜合報導

4冠神射湯普森(Klay Thompson)本季轉戰獨行俠，開季3戰場均能得19.7分，合計砍進15顆三分，寫下加盟新東家前3場最多三分紀錄，主帥奇德(Jason Kidd)相信隨著K湯與「金童」唐西奇(Luka Doncic)一起上場的時間增加，兩人會搭配地更好，厄文(Kyrie Irving)也說K湯讓事情變簡單。

湯普森今夏告別效力了13年的勇士，自連2年遭逢重傷後，他在灣區就過得不太開心，厄文與他分享自己在達拉斯重新被接納的經驗，加上獨行俠上季打進了總冠軍賽，K湯最終選擇與「金童」唐西奇、厄文合組3巨頭。

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▲▼獨行俠湯普森、唐西奇、厄文。（圖／路透）

▲獨行俠湯普森。（圖／路透）

湯普森開季就展現火燙手感，3戰場均能得19.7分、4.7籃板，1.3助攻和1.3抄截，整體命中率47.7%、三分球命中率45.5%，合計砍進15顆三分，寫下加盟新東家前3場最多三分紀錄，打臉那些因為他在一場熱身賽9投0中，就開始「唱衰」他的人。

獨行俠今(29)日在主場面對爵士，頭牌唐西奇狂打鐵，單場22投僅5中，三分9投1中，只拿下15分，另有9籃板、8助攻、2抄截和1火鍋，還好另外兩位球星表現穩健，厄文14投8中貢獻23分、9助攻和6籃板，另有火鍋、抄截各1；湯普森則是15投7中得到18分、4籃板和2助攻。

▲▼獨行俠湯普森、唐西奇、厄文。（圖／路透）

▲獨行俠唐西奇。（圖／路透）

厄文表示，湯普森確實讓比賽變得簡單，「他在後場是一個高水準的思考者，我們只需要繼續發展這種節奏。所以當我們在場上時，我們大致知道何時該出手。現在，我們有空檔時，球就會找到我們。」

「但是聯盟更優秀的球隊，他們不僅希望得到完全的空檔投籃，有時他們也想得到輕鬆的得分機會，利用那些能讓大家感覺良好的機會。但這需要時間，我們現在正處於那個階段。我正盡力不說太多話，但是，是的，這感覺很好。」

主帥奇德則提到，唐西奇與湯普森還需要互相「習慣」彼此，「他們的配合需要時間，不會每次都命中，但只要我們能得到高質量的出手機會，我們就能接受結果。隨著他們一起上場的時間增加，他們的配合會越來越好。」

▲▼獨行俠湯普森、唐西奇、厄文。（圖／路透）

▲獨行俠厄文。（圖／路透）

關鍵字： NBA獨行俠唐西奇厄文湯普森

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