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台鋼雄鷹曾子祐、黃劼希、曾奕翔、張誠恩赴日本西武獅秋訓

▲▼台鋼雄鷹赴日本西武獅秋訓，（由左至右防護員、翻譯、横田久則教練、曾奕翔、曾子祐、張誠恩、黃劼希、鄧蒔陽教練、福永春吾教練 。（圖／台鋼雄鷹提供）

▲台鋼雄鷹赴日本西武獅秋訓，（由左至右防護員、翻譯、横田久則教練、曾奕翔、曾子祐、張誠恩、黃劼希、鄧蒔陽教練、福永春吾教練） 。（圖／台鋼雄鷹提供）

記者歐建智／綜合報導

台鋼雄鷹投手曾奕翔、張誠恩，以及內野手曾子祐、黃劼希，今天（29日）出發前往日本隨埼玉西武獅秋訓，首席兼內野守備教練鄧蒔陽、投手統籌教練横田久則、二軍助理投手教練福永春吾，以及1名防護員、1名翻譯，台鋼雄鷹一行9人啟程前往日本，進行為期3週的海外訓練。

曾子祐本季常駐先發游擊、擔任開路先鋒，115場出賽、123支安打、4轟、13盜，亮眼成績入圍年度最佳新人獎；黃劼希今年44場出賽、26支安打，趕在例行賽最終戰敲出生涯首轟。

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曾奕翔、張誠恩兩名新生代投手雖然尚未有過一軍出賽紀錄，但潛力深受教練團期待。左投曾奕翔本季在二軍11場登板其中6場先發，共投30局、防禦率5.70。張誠恩棄打從投，9月登上二軍賽場投手丘，7場出賽共投8.2局，沒有失掉分數，送出6次奪三振，最快球速達150公里。

由新任監督西口文也所帶領的埼玉西武獅，預計10月30日至11月18日展開秋訓，分為宮崎縣日南市、埼玉縣所沢市。台鋼雄鷹團隊即將前往宮崎縣日南市與西武獅會合，期待與西武新體制進行交流，學習、吸取國際化以及更多元棒球觀念與技術，也為投、打、守各方面打下更細膩、更穩固基礎。

關鍵字： 中職棒球

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