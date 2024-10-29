好危險！洋基沃爾普三振甩棒　險擊中道奇教頭釀大禍

EL BAT VOLADOR



ANTHONY VOLPE suelta el bat y termina golpeando a DAVE ROBERTS en el dugout de #Dodgers. pic.twitter.com/kBp3wvkEOz — Joframaso (@joframaso) October 29, 2024

記者王真魚／綜合報導

世界大賽第3戰，道奇靠「自由人」弗里曼（Freddie Freeman）開轟領銜，終場以4比2擊退洋基，搶下聽牌優勢。然而，第7局卻爆出驚險插曲，道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）險遭飛出的球棒擊中頭部，讓全場屏息。

當時第7局下半，洋基隊打者沃爾普（Anthony Volpe）在滿球數情況下揮棒落空遭三振出局，卻在大力揮擊時不慎甩出球棒。

只見球棒直飛向道奇休息區上方，朝著站立於下方的羅伯斯頭部飛去，所幸休息區工作人員眼明手快，即時接住球棒，化解了可能釀成的重大意外。

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事發當下，沃爾普一臉困惑地四處張望，似乎在尋找脫手的球棒去向。

這突如其來的意外不僅震驚了道奇休息區的所有人員，更在網路上引發熱議。道奇球迷紛紛留言：「太危險了！希望總教練平安。」也有人開玩笑稱，是不是想著贏不了就要把人送進醫院。

▲羅伯斯差點被球棒爆頭 。（圖／截自X）