象迷們要出動了！　中信兄弟封王遊行11月9日在台中　　

▲中信兄弟封王遊行。（圖／記者楊舒帆攝）

記者歐建智／綜合報導

中信兄弟在10月25日奪得今年中華職棒年度總冠軍，初步規劃11月9日在台中舉辦封王遊行，台北的封王遊行則在研擬中。

2021年中信兄弟奪得年度總冠軍，該年12月12日便在台中大本營舉行封王遊行，活動起點市政公園舉行開場儀式，一路遊行至台中洲際球場，兄弟球員搭乘雙層巴士，臺中市封王遊行約十萬人參與汽機車腳踏車滑板車數千台。

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中信兄弟在2022年拿到總冠軍2連霸，先在台中舉辦封王遊行，起點在市政廣場高喊「中信兄弟二連霸」後，球員搭乘雙層巴士，一路遊行至台中洲際棒球場，比去年人氣更高，共15萬人參與遊行，汽機車、腳踏車數千台熱血隨行。

在台中封王遊行之後，中信兄弟又到台北進行封王遊行，從台北市政府到南港中信園區的終點站，合計20萬名球迷共襄盛舉。行經大巨蛋時，球員嗨喊「大巨蛋！」百萬象迷擠爆市府廣場，沿路跟車到中國信託金融園區。

中信兄弟今年在總冠軍賽以4勝1敗奪總冠軍，球團初步規劃11月9日在台中進行封王遊行，細節仍要和台中市府商議，目前尚未敲定細節。台北部分也在研擬中，最後確定時間之後由球團正式發佈。