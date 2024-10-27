希爾德2戰轟49分成勇士得分王　「新浪花弟」三分16投12中

▲希爾德。（圖／路透，下同）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

希爾德（Buddy Hield）本季加盟勇士，與柯瑞（Stephen Curry）組成「新浪花兄弟」。希爾德在勇士前兩場比賽中皆以替補身份登場，分別砍下22分、27分，總計在35分鐘內就拿下49分，成為球隊目前的得分王。

昔日「浪花弟」湯普森（Klay Thompson）今夏離隊，轉投獨行俠，許多勇士球迷對湯普森的離開感到難過，擔心他離隊後的三分火力缺口沒人補上，還好希爾德的三分球讓他們有了慰藉。希爾德開季前兩場比賽，三分球16投12中，命中率高達75%，整體命中率也達到69.2%，表現驚人。

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Buddy Hield this season:



49 points

12 threes

34 minutes pic.twitter.com/WhKARhelAI — NBA (@NBA) October 26, 2024

勇士總教練柯爾（Steve Kerr）對於希爾德的跑動意識非常滿意，「希爾德在場上帶來了很多能量，他一直跑位尋找投籃機會，特別是三分球，無論攻守，他的跑動都非常積極。」

勇士核心悍將格林（Draymond Green）也分享與希爾德相處後的心得，「希爾德是一個完全的團隊型人物，總是試圖讓大家一起吃飯，想讓全部人聚在一起，默默地將整個團隊凝聚在一起，我覺得這非常棒。」

經歷了8個NBA賽季和4支不同的球隊後，希爾德很看重球隊凝聚力，他分享自己理想中球隊的模樣，「我不斷告訴大家，要團結在一起，互相犧牲是非常重要的。」他補充道，「從領袖柯瑞、格林和柯爾教練開始，我們每個人都一起努力，把互相幫助放在第一順位。」

希爾德過去幾年都是聯盟最具威脅的三分射手之一，2020-21和2021-22賽季效力國王期間，他整季三分球命中數僅次於現任隊友柯瑞排行第2；而2022-23賽季效力溜馬，整季命中數則僅次於前勇士射手湯普森，但上賽季，他的出場時間有限，表現下滑，僅名列聯盟第15。