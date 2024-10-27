運動雲

>

希爾德2戰轟49分成勇士得分王　「新浪花弟」三分16投12中

▲▼希爾德。（圖／路透）

▲希爾德。（圖／路透，下同）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

希爾德（Buddy Hield）本季加盟勇士，與柯瑞（Stephen Curry）組成「新浪花兄弟」。希爾德在勇士前兩場比賽中皆以替補身份登場，分別砍下22分、27分，總計在35分鐘內就拿下49分，成為球隊目前的得分王。

昔日「浪花弟」湯普森（Klay Thompson）今夏離隊，轉投獨行俠，許多勇士球迷對湯普森的離開感到難過，擔心他離隊後的三分火力缺口沒人補上，還好希爾德的三分球讓他們有了慰藉。希爾德開季前兩場比賽，三分球16投12中，命中率高達75%，整體命中率也達到69.2%，表現驚人。

[廣告]請繼續往下閱讀...

勇士總教練柯爾（Steve Kerr）對於希爾德的跑動意識非常滿意，「希爾德在場上帶來了很多能量，他一直跑位尋找投籃機會，特別是三分球，無論攻守，他的跑動都非常積極。」

勇士核心悍將格林（Draymond Green）也分享與希爾德相處後的心得，「希爾德是一個完全的團隊型人物，總是試圖讓大家一起吃飯，想讓全部人聚在一起，默默地將整個團隊凝聚在一起，我覺得這非常棒。」

▲▼希爾德。（圖／路透）

經歷了8個NBA賽季和4支不同的球隊後，希爾德很看重球隊凝聚力，他分享自己理想中球隊的模樣，「我不斷告訴大家，要團結在一起，互相犧牲是非常重要的。」他補充道，「從領袖柯瑞、格林和柯爾教練開始，我們每個人都一起努力，把互相幫助放在第一順位。」

希爾德過去幾年都是聯盟最具威脅的三分射手之一，2020-21和2021-22賽季效力國王期間，他整季三分球命中數僅次於現任隊友柯瑞排行第2；而2022-23賽季效力溜馬，整季命中數則僅次於前勇士射手湯普森，但上賽季，他的出場時間有限，表現下滑，僅名列聯盟第15。

關鍵字： NBA希爾德柯瑞格林柯爾湯普森

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

味全龍保護名單討論中　森榮鴻自請離隊

味全龍保護名單討論中　森榮鴻自請離隊

快訊／山本由伸6.1局失1分好投！道奇3轟4比2剋洋基世界大賽2連勝

快訊／山本由伸6.1局失1分好投！道奇3轟4比2剋洋基世界大賽2連勝

道奇教頭曝大谷翔平「左肩脫臼」將檢查　隊友：全場瞬間靜默

道奇教頭曝大谷翔平「左肩脫臼」將檢查　隊友：全場瞬間靜默

快訊／不妙！大谷翔平盜壘疑似傷到左肩表情痛苦　訓練師陪同退場

快訊／不妙！大谷翔平盜壘疑似傷到左肩表情痛苦　訓練師陪同退場

外媒曝大谷翔平左肩疑似脫臼　日媒：肩膀未冰敷賽後2分鐘即離場

外媒曝大谷翔平左肩疑似脫臼　日媒：肩膀未冰敷賽後2分鐘即離場

中職冠軍賽　驚見建案工人站鷹架「一起炸裂」！眼尖球迷拍到了

中職冠軍賽　驚見建案工人站鷹架「一起炸裂」！眼尖球迷拍到了

大谷翔平錯失MVP由賈吉勝出　塞爾獲國聯最佳投手、東山再起獎雙料

大谷翔平錯失MVP由賈吉勝出　塞爾獲國聯最佳投手、東山再起獎雙料

味全龍自由市場鎖定打者　4年大聯盟資歷洋砲來台測試

味全龍自由市場鎖定打者　4年大聯盟資歷洋砲來台測試

詹皇之子NBA夢暫時幻滅　布朗尼將下放發展聯盟

詹皇之子NBA夢暫時幻滅　布朗尼將下放發展聯盟

詹皇因八村壘「不傳球」發火？　「我連得10分你被防守還硬出手」

詹皇因八村壘「不傳球」發火？　「我連得10分你被防守還硬出手」

潑酸24歲新婚妻「焦黑毀容」　夫：她婚後變香爐！我成綠草原

熱門新聞

味全龍保護名單討論中　森榮鴻自請離隊

快訊／山本由伸6.1局失1分好投！道奇3轟4比2剋洋基世界大賽2連勝

道奇教頭曝大谷翔平「左肩脫臼」將檢查　隊友：全場瞬間靜默

快訊／不妙！大谷翔平盜壘疑似傷到左肩表情痛苦　訓練師陪同退場

外媒曝大谷翔平左肩疑似脫臼　日媒：肩膀未冰敷賽後2分鐘即離場

中職冠軍賽　驚見建案工人站鷹架「一起炸裂」！眼尖球迷拍到了

讀者回應

﻿

熱門新聞

1味全保護名單討論中　森榮鴻離隊

2山本由伸6.1局失1分　世界大賽2連勝

3道奇教頭曝大谷翔平脫臼將檢查

4不妙！大谷翔平盜壘疑似傷到左肩

5大谷翔平左肩傷勢未冰敷　賽後2分鐘即離場

最新新聞

1鄭怡靜止步WTT冠軍賽4強仍締個人最佳

2中國一姐鄭欽文奪日本女網賽冠軍

3希爾德2戰轟49分成勇士得分王

4杜蘭特生涯29000分達陣

5林書豪抵球場「背部不適」不打了

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

開箱桃園建案 首購無痛入手

開箱桃園建案 首購無痛入手

成裕ONE以便利的生活機能和親民價格，成為首購族的熱門選擇。想知道更多細節？快來看看琦郁的開箱影片！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

中信兄弟G5擊敗統一封王　4勝1敗勇奪隊史第10冠！

弗里曼轟「再見滿貫砲」逆轉勝 大谷翔平嗨翻：最棒的全壘打！

大谷邀裁判做《七龍珠》動作　他舉手發現「被釣中」急逃離

荷律拿麥應援「2打者出局」　見丹妃喊完變全壘打驚呆了

邊荷律來台第1年就拋彩帶 突被隊友綑綁...掙脫森77

孫生神模仿薔薔　告白金針菇遭打槍

Luxy Girls坐Joeman.中指通大腿　阿達玻璃心：要加多少錢？

家寧.Andy證實分手！　宣布「眾量級YT停更」：已分開一陣子

天母萬聖節搗蛋鬼塞爆街頭　小朋友扮「寶箱怪、檳榔攤」

Joeman貼李多慧悄悄話惹眾怒XD　邰智源教「衝蝦朋友」她喊：完蛋
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366