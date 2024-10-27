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山本由伸奪日籍睽違17年WS勝投締紀錄　激動吶喊：盡全力超越自我

▲▼山本由伸。（圖／路透）

▲山本由伸。（圖／路透）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇27日（台灣時間）與洋基在世界大賽G1交戰，道奇由山本由伸6.1局好投率領下，以4比2獲勝，山本由伸拿下繼2007年松坂大輔後，睽違17年日本投手在世界大賽的勝投。

投出優質先發幫助球隊獲勝的山本由伸賽後表示，「能贏球真的很開心。我保持冷靜地投球，從第一局就拚盡全力。在球迷的歡呼聲中，我感覺發揮出超越自己的實力。（被索托轟出全壘打後）當時還是平手，所以立即轉換心情面對下一位打者。我非常期待這場比賽，總之今天能夠贏球非常開心。」

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談到左肩受傷退場的大谷翔平，山本由伸說：「雖然不清楚狀況，但我相信他會回來。」

這是山本季後賽第4次先發。首局雖然對首棒托瑞斯（Gleyber Torres）投出保送，但隨後解決中心打線的索托（Juan Soto）、賈吉（Aaron Judge）、史坦頓（Giancarlo Stanton），分別以游擊滾地球、三振和一壘飛球出局。第2局一死後雖然保送瑞佐（Anthony Rizzo），但順利解決後續打者，沒有失分。

道奇在2局下艾德曼（Tommy Edman）轟出左外野陽春砲，為道奇先馳得點。山本由伸帶著領先投球，但在3局上2出局無人時被索托轟出右外野陽春砲追平。這是他這場比賽唯一被敲的安打。

不過道奇打線立即在3局下半由 T.赫南德茲（Trea Hernández）兩分砲、弗里曼（Freddie Freeman）陽春砲連續開轟，拉開3分差距。

山本的投球吃下定心丸，第4局演出本場首次三上三下，還做出握拳慶祝。第5局解決7至9棒後段棒次，第6局面對前3棒，2出局時三振賈吉，再次握拳怒吼。從第4局開始連續3局3上3下。第7局首名打者史坦頓擊出二壘飛球出局後退場，連續解決11名打者，接受球迷掌聲退場。

此役，山本由伸僅被索托轟出1支全壘打，他是繼2007年松坂（紅襪）、2017年達比修（道奇）後，第三位在世界大賽先發的日籍投手，6.1局投球更是創下日本投手最長投球局數紀錄。在日籍投手中，是繼2007年第三戰松坂後，睽違17年的第二勝。在大聯盟生涯首年就締造歷史性的勝利。

談到在主場狂熱球迷面前比賽的感受，山本說，「身為選手感到非常幸福，接下來還要再贏2場，希望能和全隊一起拿下冠軍，回報支持我們的球迷。」關於下一戰作客洋基客場，「無論如何，還要再贏2場，希望全隊一起拿下勝利。我們現在團結一心，要保持這個氣勢繼續努力。」

關鍵字： 世界大賽山本由伸道奇日本投手歷史性勝利

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