「波蘭神鋒」萊萬梅開二度　巴薩國家德比4比0狂電皇馬

▲萊萬多夫斯基（Robert Lewandowski）與貝洛利（Raphael Belloli）。（圖／路透）



實習記者胡冠辰／綜合報導

西甲聯賽今天（27日）上演國家德比，最終由榜首巴塞隆納在客場4比0海扁皇家馬德里奪勝，巴薩隊長萊萬多夫斯基（Robert Lewandowski）梅開二度，貝洛利（Raphael Belloli）與亞馬爾（Lamine Yamal）也都有進球表現，巴薩終結皇馬聯賽連續42場不敗的耀眼紀錄，持續穩坐西甲龍頭寶座。

上半場雙方皆繳白卷後，萊萬多夫斯基在第54分鐘接獲卡薩多（Marc Casadó）的傳中順利進球幫助巴薩先馳得點，兩分鐘後萊萬頭球攻門再度破網，將比數拉開到2比0，皇馬主場伯納烏陷入一片寂靜。

第77分鐘，巴薩新星亞馬爾憑藉著一記刁鑽射門，讓球隊領先優勢擴大至3比0，這記進球讓亞馬爾以17歲又105天的年紀成為最年輕的國家德比進球者，打破了隊友法蒂（Ansu Fati）在2020年10月創下的紀錄；第84分鐘，貝洛利在皇馬後防完全崩盤的情況下突破防線，挑射進球，以4比0鎖定勝局。

「今天我們打了一場精彩的比賽，一切都歸功於整個團隊，每個人都付出了100%的努力。」巴塞隆納主帥弗利克（Hansi Flick）賽後說道。

隊長萊萬也對主帥表達敬意，「弗利克所做的一切真是令人難以置信，不僅是對我，對每個人都是如此，每個球員在弗利克的帶領下都感到很自在，我們今天展示了這一點，我們彼此之間的理解甚至不需要語言。」

「最重要的是，我們作為一個團隊的比賽方式，我們的進攻實力更強，我們進球更多，即使你狀態不佳，你的隊友也有辦法解決問題。」萊萬最後補充道。