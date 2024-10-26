古久保續掌桃猿兵符　自由球員三大主力留人成頭號任務

▲樂天桃猿總教練古久保健二。（圖／記者李毓康攝）

文／中央社

中職樂天桃猿隊今天於桃園棒球場舉辦球迷感謝祭，領隊川田喜則表示，總教練古久保健二明年會繼續擔任桃猿隊教頭，另外除了許銘傑不續約，近期球團也會公布教練團新規劃。

日前桃猿隊宣布不與投手教練許銘傑續約，另外釋出投手葉家淇、張梓軒，野手楊家勝、藍震威。對此桃猿領隊川田喜則今天表示，球隊今年投手群穩定、打進季後賽，許銘傑有很大貢獻，「不過目前球隊進入了下一個階段，在評估之後做出這樣的決定。」

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至於總教練古久保健二是否會續留，川田喜則給出明確答案，「基本上明年會繼續擔任總教練。」

本季古久保健二帶領球隊打進季後挑戰賽，川田喜則說：「今年有很多意外，包括4月主場問題，而且不少球員有受傷狀況，但總教練還是全力以赴，打進季後挑戰賽，這部分很滿意，不過我們的目標是總冠軍賽，希望一起努力。」

至於新任投手教練，川田喜則表示，已經有一些候選名單，打擊、守備教練也會有整體規劃，「明年教練團規劃當中，近期可以跟大家報告。」被問到新教練團陣中是否會有日籍教練，川田喜則說：「是其中一個選項，但球隊要慎重考慮，外籍教練跟台灣球風適不適合。」

總冠軍賽結束後，符合自由球員資格的球員就可以提出申請，桃猿今年有朱育賢、林承飛及林泓育。川田喜則強調，「他們都是非常重要的主力選手，會拿出誠意溝通，希望都可以留下來。」古久保健二則說：「這是選手的權利，不是教練可以插手的事，但內心深處還是想跟他們一起在場上打拚。」