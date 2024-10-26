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WS首戰大谷翔平關鍵長打　10年來首位日籍球員敲安

▲▼大谷翔平。（圖／路透）

▲大谷翔平。（圖／路透）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇26日（台灣時間）在主場迎戰洋基的世界大賽首戰，大谷翔平擔任開路先鋒，8局下敲出關鍵長打，締造日籍球員睽違10年在世界大賽敲安打的紀錄，前一位是2014年的青木宣親。

洋基派出去年美聯賽揚獎投手柯爾（Gerrit Cole）掛帥先發，首局就以速球對決大谷翔平，讓他敲出中外野飛球。3局下第二打席，在2好2壞時對叉指曲球揮空三振，6局下第三次對決，擊出滾地球出局。

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道奇8局下落後1分，大谷翔平掃出擊球初速113.9英里（約183.3公里）的飛球，直擊右外野全壘打牆，站上二壘正準備慶祝時，眼角餘光發現洋基二壘手托瑞斯（Gleyber Torres）漏接，趕緊衝上三壘，隨後靠貝茲犧牲打攻下1分。

比賽進入延長賽，大谷翔平擊出左外野界外飛球遭到美技接殺，不過在攻佔滿壘時，弗里曼（Freddie Freeman）轟出世界大賽史上首支再見滿貫砲，率領道奇以6比3逆轉勝。

這是大谷翔平旅美第七年首度打季後賽，至今出賽11場，打擊率2成86、3轟、10打點。得點圈更有9打數6安打、驚人的6成67打擊率，展現強大的關鍵一擊能力。若他能在世界大賽擊出全壘打，將成為繼2003、2009年的松井秀喜之後，第二位在世界大賽擊出全壘打的日籍選手。他再擊出一支全壘打，就能追平松井的季後賽日籍選手紀錄。

大谷翔平是繼2020年光芒的筒香嘉智之後，睽違4年第16位在世界大賽出賽的日籍選手。這支安打則是繼2014年皇家隊的青木宣親之後，日籍選手睽違10年在世界大賽的安打，青木宣親於今年宣佈引退。

關鍵字： 大谷翔平世界大賽道奇洋基日籍球員

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