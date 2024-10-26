故意四壞後慘遭滿貫轟　洋基教頭：想要左投對決...

IT'S GONE

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FREDDIE FREEMAN #WALKOFF GRAND SLAM pic.twitter.com/LlVU1ZGyGx — MLB (@MLB) October 26, 2024

記者王真魚／綜合報導

道奇在主場進行的世界大賽第一戰，上演逆轉再見勝。在延長賽第十局，弗里曼敲出滿壘全壘打（Freddie Freeman）。對於在此前選擇故意四壞保送貝茲（Mookie Betts）的決定，洋基總教練布恩（Aaron Boone）賽後垂頭喪氣地表示，「就是想要利用左投對左打的優勢。」

比賽在2比2的情況下進入延長賽。第十局上洋基靠著沃爾普（Anthony Volpe）的游擊方向滾地球攻下超前分。

十局下半，眼看只要守住就能贏球，但在1出局一、二壘有人時，布恩換上柯提斯（Nestor Cortes）。這位左投雖然成功讓大谷翔平擊出左外野飛球出局，但對貝茲投出故意四壞保送後，面對下一棒弗里曼，被擊出再見全壘打。

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對於派出柯提斯，總教練解釋道，「雖然不確定能不能壓制大谷，但我覺得柯提斯能給我們機會。」

柯提斯因為左肘受傷而缺席了之前的季後賽，這是他自9月18日以來首次登板。布恩為他辯護，「我喜歡這樣的投打對決。他這幾週的投球狀態非常好，而且已經做好準備了。」

▲洋基總教練布恩（Aaron Boone） 。（圖／達志影像／美聯社）