大谷50轟球得主是誰？中信否認　K董笑稱：不是我吧

▲張國煒 。（圖／記者陳雅韻攝）

記者王真魚／綜合報導

史上最貴的大谷翔平第50轟全壘打球得主來自台灣企業，身分將在世界大賽後公布，外界在猜是否為中信董事辜仲諒、還是曾和道奇合作的星宇董事長「K董」張國煒，不過雙方都已否認為買主。

大谷翔平這顆「50轟50盜」歷史性全壘打球，日前在拍賣會上以360萬美元（約新台幣1.15億元）得標，加上手續費後總價達439.2萬美元（約1.41億台幣）。最終金額打破了1999年紅雀隊馬奎爾第70轟紀念球300萬美元的紀錄，成為棒球史上最昂貴的球。

[廣告]請繼續往下閱讀...

戈登今透過社群平台揭曉幸運買家，「期待已久的答案揭曉了！大谷翔平生涯第50轟全壘打球、這顆史上最具價值的棒球，得主是一家台灣企業。他們熱愛棒球也是大谷翔平的粉絲。至於這家企業的詳細資訊，將在世界大賽後公布！」

消息一出引發外界熱烈討論，大家都很好奇究竟是哪一家企業願意砸下如此重金。有人猜測中信董事長辜仲諒可能是買家，畢竟他身兼棒協理事長與中信兄弟球團老闆的身分，競標這顆珍貴的球似乎不意外。不過中信低調回應，並非辜仲諒買下這顆價值1.4億的全壘打球。

另有球迷猜測是否為星宇董事長「K董」，星宇航空與道奇隊在2023年球季首度成為合作夥伴後，今年初宣布再簽3年，2024年球季一直到2026年將持續密切合作，以運動結合航空深耕北美市場。

對此，K董今天受訪被問及此事回應，「應該不是我吧？」他隨即笑稱，「我應該是被50轟的人，不是去轟別人。」

K董樂見大家關注相關話題，「當然我覺得這很好啦，體育運動本來就是一個非常crazy（瘋狂）的運動， 當然不是每樣東西我們都會涉入。」

「 台灣也有很多對道奇非常支持的企業主，或許是別人。」K董隨即向員工確認，「應該不是我們吧？公關，我好像沒有看到你們來申請。」最後，他也預祝道奇能在世界大賽奪冠，成為最後贏家。

▲棒協理事長辜仲諒 。（圖／記者王真魚攝）

