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戴培峰8分之差險勝高宇杰拿捕手金手套　生涯首度獲獎就包辦雙料

▲▼中職戴培峰。（圖／記者李毓康攝）

▲中職戴培峰。（圖／記者李毓康攝）

記者歐建智／綜合報導

中華職棒今天（25日）公布2024年金手套獎、最佳九人暨最佳指定打擊，富邦悍將捕手戴培峰生涯首次獲獎，就一次包辦捕手金手套及最佳九人，其中金手套僅以8分之差擊敗中信兄弟高宇杰。

戴培峰是2018年富邦悍將選秀第一指名、該年選秀狀元，且以560萬元簽約金加盟，2019年首度升上一軍，今年是職棒生涯一軍第6年。

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今年戴培峰出賽100場、捕手蹲捕96場，守備方面本季651次守備機會，580次刺殺、66次助殺，守備率0.992；在打擊上繳出80支安打、11支二壘安打、打擊率0.283的成績，

由於攻守兩端的優異表現值得肯定，拿下捕手金手套和最佳九人獎，這是戴培峰生涯首度獲選個人獎，一次就是拿下2個大獎。

在捕手金手套的競爭激烈，戴培峰在42人有效投票中，拿到154分，而中信兄弟高宇杰則是146分，戴培峰以8分之差險勝。最佳九人方面，戴培峰獲得153分擊敗台鋼雄鷹張肇元的83分。

投票方式採用每位投票人於每個獎項可分別投下5分、3分、1分票，分別代表第一、二、三名選票。投票人也可選擇不投或僅投其中一個分數類別，最終累積分數較高者勝出。

關鍵字： 中職棒球

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