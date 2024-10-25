最強雙星終相遇！世界大賽夢幻對決　賈吉談大谷：我可以一直聊

Two of the game's biggest stars on the biggest stage



Aaron Judge. Shohei Ohtani. #WorldSeries pic.twitter.com/GWCFlUQ03b — MLB (@MLB) October 25, 2024

記者王真魚／綜合報導

等待7年的時刻終於來臨！當道奇二刀流巨星大谷翔平與洋基重砲賈吉（Aaron Judge）在世界大賽相遇時，這不僅是兩支傳統豪門的對決，更是當今棒球界最耀眼兩顆巨星的世紀之戰。

大谷從日本起步，用無人能及的二刀流本領征服美國；賈吉則因其獨特的巨人體格，一度讓大聯盟球探有些顧慮，因為在他之前，從未有身高201公分、體重超過127公斤的選手在大聯盟打擊，但他最終用成績證明自己。

兩人都擁有諸多榮耀。賈吉擁有一座MVP獎座，即將再獲一座，六度入選明星賽，三次獲得銀棒獎，還有新人王殊榮。大谷則有兩座MVP，即將邁向第三座，四度入選明星賽，兩次銀棒獎，還有一座新人王獎盃。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「這就像是命運的安排！」一位棒球分析師表示，「兩位都用自己的方式改寫了棒球歷史，如今終於在最重要的舞台相遇。」

大谷本季以史無前例的「50轟50盜」震撼聯盟，即便受傷無法投球，打擊依然維持超高水準。季後賽17次上壘創下道奇隊史紀錄，展現在重要時刻的穩定性。「例行賽和季後賽是不一樣的，」大谷坦言，「這是我生涯最重要的時刻。」

賈吉則以58轟率領洋基重返世界大賽，雖然季後賽打擊尚未完全爆發，但他展現隊長風範，「你只需專注在自己能掌控的事情上。」這份沉穩也讓總教練布恩（Aaron Boone）讚嘆，「你永遠看不出他是處於巔峰還是低潮。」

這場世界大賽牽動全球目光，不只因為兩隊是美國最大城市的代表隊伍，更因為這是近年來最星光熠熠的對決。除了大谷、賈吉，索托（Juan Soto ）、貝茲（Mookie Betts）、史坦頓（Giancarlo Stanton）等群星都將登場，堪稱是一場棒球嘉年華。

▲道奇二刀流巨星大谷翔平與洋基重砲賈吉（Aaron Judge）世界大賽交鋒，當今棒球界最耀眼兩顆巨星的世紀之戰。（圖／截自MLB X）

賈吉明白，這次世界大賽不僅是他與大谷的單純對決。道奇打線中還有前MVP貝茲和弗里曼（Freddie Freeman），洋基這邊也有史坦頓等好手。

「我們可以談大谷、談我，但看看他們的打線，開局就有三位MVP。而且你也知道我們陣中有什麼選手，令人印象深刻。」賈吉也在休息室看了兩隊過去交手的精彩片段，「看著這兩支歷史悠久的球隊再度交手，太酷了。能有機會參與其中，我真的很興奮。」

世界大賽於明天登場，當比賽第一球在道奇球場投出時，大谷與賈吉將展開他們的世界大賽首次對決。這系列賽將是一場視覺饗宴，不只是一場比賽，而是見證棒球新時代來臨的一刻。

「我們都看到他今年的表現。」賈吉則對大谷翔平相當敬佩，「50轟50盜，這前所未有，簡直難以想像。說真的，我可以一直談論他，他在球場上展現的一切都很特別。我很期待看到他的表現，當你要面對聯盟最強的選手時，這絕對會是一場精彩對決。」