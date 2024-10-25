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世界大賽道奇球衣繡34號　紀念傳奇投手瓦倫祖拉

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

洛杉磯道奇26日（台灣時間）開始在世界大賽與紐約洋基展開對決，道奇隊將全體的球衣衣袖繡上34號以及Fernando Valenzuela等字眼，用來紀念於本週三過世的傳奇投手瓦倫祖拉（Fernando Valenzuela）。

道奇隊將在2024年世界大賽以及下個賽季（2025），在球衣衣袖繡上34號以及Fernando Valenzuela，用來紀念傳奇投手瓦倫祖拉帶來的巨大貢獻，道奇34號球衣已於2023年8月退役。

▲▼瓦倫祖拉紀念牆。（圖／路透）

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▲▼瓦倫祖拉紀念牆。（圖／路透）

瓦倫祖拉於23日（台灣時間）在洛杉磯一家醫院去世，享壽63歲，瓦倫祖拉家屬並沒有公布過世的原因。瓦倫祖拉在卸下球員身份後，擔任道奇隊西班牙語轉播的球評角色，直到10月初因健康問題辭退，但沒多久就傳出離世消息，這對道奇以及洛杉磯、墨西哥棒球界都是重大的悲報。

瓦倫祖拉是大聯盟歷史上第一位同時獲得賽揚獎和國家聯盟新人王的投手，1981年賽季的新秀賽季創下13勝7敗和2.48防禦率的優異成績，並有國聯最多的11場完投和全聯盟最高的8場完封，同時以180次三振和192又1/3局的投球局數領先全聯盟，創造了全球「費南度熱」（Fernandomania）。

瓦倫祖拉效力道奇隊11年，六度入選全明星賽，並在道奇生涯中取得141勝116敗和3.31的防禦率，是道奇歷史上最受歡迎的球員之一。

瓦倫祖拉在道奇隊表現最出色的賽季是1986年，當年他以21勝11敗的佳績結束賽季，在國聯賽揚獎投票中獲得第二名。

關鍵字： MLB瓦倫祖拉

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