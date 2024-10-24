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手指兩根骨折還能打季後賽　洋基瑞佐拚世界大賽有良藥

▲▼瑞佐。（圖／路透）

▲▼瑞佐。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

美國職棒大聯盟道奇與洋基世界大賽26日（台灣時間）將開打，洋基一壘手瑞佐（Anthony Rizzo）9月被觸身球擊中，造成右手兩指骨折，他表示，世界大賽前的休息日對他很有幫助，目前手指恢復狀況良好，最重要的是要消除腫脹「比賽時手指會腫起來，骨頭還是骨折的狀態，減少腫脹是關鍵，希望在系列賽中我們能夠盡全力拚搏。」

37歲的瑞佐因手指觸身球錯過美聯分區系列賽，美聯冠軍賽時，瑞佐復出且帶傷上陣，14打數中擊出6支安打，包含一支二壘安打和兩次保送，帶傷打出了4成29的打擊率。瑞佐上次出賽是在20日（台灣時間），讓他在本週六對道奇隊的世界大賽開始前，有五天的充分恢復時間。

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▲瑞佐（Anthony Rizzo）。（圖／達志影像／美聯社）

▲瑞佐（Anthony Rizzo）。（圖／達志影像／美聯社）

洋基捕手威爾斯（Austin Wells）讚嘆瑞佐帶傷還能繳出好表現，「手指兩根骨折卻能這樣表現，真不可思議，帶傷上陣展現出瑞佐的堅韌和性格，以及他為了幫助球隊獲勝所願意付出一切。」

瑞佐表示，有一些「良藥」能幫助他度過比賽，腎上腺素以及世界大賽的興奮感能幫助瑞佐忘記疼痛，他表示，「這就是夢想，當觀眾開始吶喊，人事物都變得瘋狂時，是我內心最平靜的時候。」

瑞佐與道奇一壘手弗里曼（Freddie Freeman）是知心好友，弗里曼近期也因為踝關節的傷勢受到困擾，他在國聯冠軍賽曾因踝關節傷勢缺席。瑞佐在世界大賽開打前，也「舒服」了好友弗里曼一番，「他是一個鬥士，他會為了球隊而付出一切，我對他有好表現並不驚訝，世界大賽能與他同場競技會很有趣。」

 
關鍵字： MLB瑞佐洋基

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