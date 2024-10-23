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鄭凱文台灣大賽好投回報教練信任　吳俊偉「拆彈」大吼：釋放壓力

▲▼鄭凱文。（圖／中信兄弟提供）

▲鄭凱文。（圖／中信兄弟提供）

記者楊舒帆／台南報導

中信兄弟23日在台灣大賽G4以6比4力克統一獅，鄭凱文以先發好投回報教練團的信任，吳俊偉關鍵解危振臂大吼。

兄弟先發投手鄭凱文先發5.1局，被敲10支安打，奪2次三振，失4分，其中有3分責失，拿下勝投。吳俊偉中繼1.2局無失分；李振昌演出3上3下，呂彥青守住勝利。

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儘管本季出賽數不多，鄭凱文仍在台灣大賽奪勝投，為球隊做出貢獻。他表示，「首局掉分後，與捕手討論做出修正，找回好的節奏。畢竟今年出賽少，對球隊貢獻沒有很大，但不管是教練團、總教練都信任我，隊友守備也很好，攻擊也有給我火力，很感謝他們。同樣感謝牛棚，他們也很重要。」

鄭凱文6局遇到亂流，留下一壘有跑者，吳俊偉接替連解決2人；7局接連被敲安打，面對林益全製造關鍵雙殺解危後振臂怒吼。吳俊偉表示，「雙殺的時候，把壓力釋放出來。」

呂彥青前一戰「拆彈」獲選MVP，吳俊偉也說，「雖然他在場上反應不大，但他的表現可以激勵很多人，也會想下次換我能不能守下來。」此戰也有類似場景，吳俊偉笑說，「我的是自己讓他們上壘（得點圈）的。他的壘上是前任投手留下來的，從三壞球到雙殺，真的很酷。」

回想前一次參與台灣大賽是2021年，吳俊偉說，「都一樣很緊張，大家都很想要贏，企圖心都很強，全力以赴。回到洲際不會特別去想聽牌的優勢，平常心做好自己該做的。」

關鍵字： 台灣大賽中信兄弟鄭凱文吳俊偉勝利

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