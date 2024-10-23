12強賽更有看頭！WBSC宣布導入Trackman系統

▲12強賽有新科技！WBSC導入Trackman系統 。（圖／截自WBSC）

記者王真魚／綜合報導

世界棒壘球總會（WBSC）宣布與Trackman建立合作夥伴關係，11月底12強正式啟用。Trackman是一套能追蹤並記錄運動球體軌跡的雷達系統，可為球隊、球迷和轉播單位提供深入的數據分析。

Trackman目前廣泛應用於全球頂級職業球隊和高爾夫球運動中，提供進階分析以改善轉播效果並讓球迷更貼近比賽。

WBSC和Trackman都致力於透過Trackman的尖端技術和數據來提升棒球的全球標準。

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WBSC執行長執行長施密特（Michael Schmidt）表示，「我對於與Trackman的新合作感到相當興奮，透過數據分析將能幫助我們把棒球賽事提升到新境界。隨著WBSC棒球賽事人氣持續上升，Trackman技術將有助於我們提升比賽品質，並帶給球迷更好的觀賽體驗。」

Trackman客戶經理布查德（Morty Bouchard）說，「Trackman與WBSC的合作為全球棒球開啟新篇章。這個合作對Trackman和WBSC來說都非常令人興奮，終於能為頂級國際賽事的球迷和球員帶來球體追蹤技術。這次合作進一步擴展Trackman在全球棒球界的領先地位，目前已有超過700座球場配備Trackman技術。」

Trackman目前已成為職棒球隊重要分析工具，美、日職棒所有球隊都採用這套系統，韓國、台灣和拉丁美洲的多數職業球隊也都引進使用。Trackman提供全球最大的數位棒球數據分析平台，其中便攜式B1設備可協助球員訓練和技術發展，而V3系統則能在比賽中即時追蹤和分析投打數據。