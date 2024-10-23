道奇世界大賽前兩戰先發確定：弗拉赫提、山本由伸掛帥

▲弗萊赫提（Jack Flaherty） 。（圖／路透）

記者王真魚／綜合報導

洛杉磯道奇隊將由弗拉赫提（Jack Flaherty）先發世界大賽首戰，他將在周五晚上（美國時間）在道奇體育場對決同為南加州出身的洋基王牌投手柯爾（Gerrit Cole）。

道奇隊將在周六第2戰派出山本由伸先發，如果系列賽延長，這兩位投手都能再扛一場先發。如果保持標準四天休息，弗拉赫提將在洋基球場第5戰再度先發。而山本由伸按照他在日本習慣的方式，會獲得額外休息日，預計是第6戰先發。

[廣告]請繼續往下閱讀...

道奇三人輪值中的第三位投手布勒（Walker Buehler）將在洋基球場第3或第4戰先發。另一場將採用牛棚車輪戰，道奇仍期待能增添兩位重要戰力。

因肋間肌傷勢未能入選國聯冠軍賽名單的維西亞（Alex Vesia），以及整個十月因肩膀發炎都在復健的葛瑞特羅（Brusdar Graterol）， 道奇教頭羅伯斯（Dave Roberts）表示，兩人「都朝著好的方向發展」。

維西亞預計將面對打者測試，葛瑞特羅則計劃在周四世界大賽官方練習前在道奇體育場進行牛棚投球，不過他們能否入選名單，可能要到最後一刻才能確定。

道奇隊資深游擊手羅哈斯（Miguel Rojas）狀況尚未明朗，他因肌肉撕裂傷復發未能入選國聯冠軍賽名單。但羅伯斯另外表示，二壘手勒克斯（Gavin Lux）因髖關節屈肌感到緊繃，現在是「完全準備好了」。