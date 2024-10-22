呂彥青關鍵拆彈MVP！兄弟火力全開10比0宰獅　下一戰拚聽牌

▲曾頌恩 。（圖／中信兄弟提供）

記者王真魚／台北報導

台灣大賽系列賽第3戰，中信兄弟展現強大火力。3局攻破統一獅王牌羅昂的封鎖，率先灌進3分，7局再靠陳子豪代打敲安添分。曾頌恩隨後轟出關鍵3分砲，一舉將比數拉開到7比0。8局詹子賢代打建功，加上陳俊秀長打串連，再下3分。兄弟終以10比0完封統一獅，在系列賽以2勝1負搶得領先，23日第4戰將朝聽牌之戰挺進。

羅昂前2局表現強勢，讓兄弟打線毫無建樹，更是連續三振許基宏、曾頌恩這兩大重砲手。

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不過3局上風雲驟變，首名打者江坤宇敲出二壘打，個人跨季連8戰敲安，緊接著岳東華獲得保送上壘。危機未止，高宇杰的犧牲觸擊，羅昂選擇傳三壘，兄弟提出挑戰並成功改判，形成滿壘局面。

羅昂隨後又對宋晟睿投出保送，讓兄弟靠著保送推回本場首分。統一獅喊出暫停，仍未擋住兄弟攻勢，岳政華安打，個人跨季連9戰敲安，陳俊秀高飛犧牲打，再打回2分。

單局失掉3分，羅昂試圖回穩，三振許基宏、王威晨，阻斷兄弟攻勢，接下來投到5局，雖然一度又被攻佔得點圈，不過未讓兄弟再下一城。

生涯首次在台灣大賽初登板的羅昂，完成5局投球任務退場，用106球只被敲3支安打，失3分都是在3局，另有4次四壞球保送、7次三振。

▲羅昂。（圖／統一獅提供）

兄弟先發投手克迪在首局被首名打者林佳緯安打之後，投到5局未再被擊出任何安打，僅讓林祖傑獲保送上壘。

6局下1出局，克迪陷入亂流，先被林佳緯、邱智呈敲出連續安打，接著又對陳傑憲投出保送，讓統一獅首度攻佔滿壘。

兄弟此時換上呂彥青，面對陳鏞基雖一度陷入壞球數落後，但他沉著化解，最終誘導出滾地球雙殺打，獅隊滿壘「中計」。擊出關鍵雙殺打的陳鏞基懊惱不已，氣得摔掉頭盔。

7局上，統一獅推出黃竣彥接手。1出局後，岳政華敲出安打。隨後一記暴投讓跑者上三壘，雖然陳俊秀遭三振出局，但獅隊換上辛俊昇後，陳子豪代打敲安，讓兄弟再添1分。王威晨保送後，獅隊推出第4任牛棚吳承諭，曾頌恩前3打席熄火，這次繼首戰再度開轟，一棒3分，率隊將比數擴大至7比0領先。

8局上，「獅魯閣」開張，邱浩鈞登板遭狙擊，岳東華安打，詹子賢代打擊出二壘長打，帶有1分打點，岳政華擊出本場第3安，陳俊秀也敲出二壘安打，帶回2分，獅隊緊急再換投林子崴，順利抓下2出局，止住傷害。

呂彥青7局續投，僅投出1四壞球保送讓對手上壘，再度守住兄弟領先局面，此役後援1.2局沒有被敲任何安打，6局解決滿壘危機相當關鍵，獲選單場MVP。李振昌、謝榮後後續相繼登板，守住勝果。

統一獅全場僅有5支安打，林佳緯包辦3安，可惜1人難敵眾拳，無力幫助球隊反擊。

▲呂彥青 。（圖／中信兄弟提供）