運動雲

>

呂彥青關鍵拆彈MVP！兄弟火力全開10比0宰獅　下一戰拚聽牌

▲▼ 曾頌恩 。（圖／中信兄弟提供）

▲曾頌恩 。（圖／中信兄弟提供）

記者王真魚／台北報導

台灣大賽系列賽第3戰，中信兄弟展現強大火力。3局攻破統一獅王牌羅昂的封鎖，率先灌進3分，7局再靠陳子豪代打敲安添分。曾頌恩隨後轟出關鍵3分砲，一舉將比數拉開到7比0。8局詹子賢代打建功，加上陳俊秀長打串連，再下3分。兄弟終以10比0完封統一獅，在系列賽以2勝1負搶得領先，23日第4戰將朝聽牌之戰挺進。

羅昂前2局表現強勢，讓兄弟打線毫無建樹，更是連續三振許基宏、曾頌恩這兩大重砲手。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過3局上風雲驟變，首名打者江坤宇敲出二壘打，個人跨季連8戰敲安，緊接著岳東華獲得保送上壘。危機未止，高宇杰的犧牲觸擊，羅昂選擇傳三壘，兄弟提出挑戰並成功改判，形成滿壘局面。

羅昂隨後又對宋晟睿投出保送，讓兄弟靠著保送推回本場首分。統一獅喊出暫停，仍未擋住兄弟攻勢，岳政華安打，個人跨季連9戰敲安，陳俊秀高飛犧牲打，再打回2分。

單局失掉3分，羅昂試圖回穩，三振許基宏、王威晨，阻斷兄弟攻勢，接下來投到5局，雖然一度又被攻佔得點圈，不過未讓兄弟再下一城。

生涯首次在台灣大賽初登板的羅昂，完成5局投球任務退場，用106球只被敲3支安打，失3分都是在3局，另有4次四壞球保送、7次三振。

▲羅昂、蘇智傑。（圖／統一獅提供）

▲羅昂。（圖／統一獅提供）

兄弟先發投手克迪在首局被首名打者林佳緯安打之後，投到5局未再被擊出任何安打，僅讓林祖傑獲保送上壘。

6局下1出局，克迪陷入亂流，先被林佳緯、邱智呈敲出連續安打，接著又對陳傑憲投出保送，讓統一獅首度攻佔滿壘。

兄弟此時換上呂彥青，面對陳鏞基雖一度陷入壞球數落後，但他沉著化解，最終誘導出滾地球雙殺打，獅隊滿壘「中計」。擊出關鍵雙殺打的陳鏞基懊惱不已，氣得摔掉頭盔。

7局上，統一獅推出黃竣彥接手。1出局後，岳政華敲出安打。隨後一記暴投讓跑者上三壘，雖然陳俊秀遭三振出局，但獅隊換上辛俊昇後，陳子豪代打敲安，讓兄弟再添1分。王威晨保送後，獅隊推出第4任牛棚吳承諭，曾頌恩前3打席熄火，這次繼首戰再度開轟，一棒3分，率隊將比數擴大至7比0領先。

8局上，「獅魯閣」開張，邱浩鈞登板遭狙擊，岳東華安打，詹子賢代打擊出二壘長打，帶有1分打點，岳政華擊出本場第3安，陳俊秀也敲出二壘安打，帶回2分，獅隊緊急再換投林子崴，順利抓下2出局，止住傷害。

呂彥青7局續投，僅投出1四壞球保送讓對手上壘，再度守住兄弟領先局面，此役後援1.2局沒有被敲任何安打，6局解決滿壘危機相當關鍵，獲選單場MVP。李振昌、謝榮後後續相繼登板，守住勝果。

統一獅全場僅有5支安打，林佳緯包辦3安，可惜1人難敵眾拳，無力幫助球隊反擊。

▲▼ 呂彥青 。（圖／中信兄弟提供）

▲呂彥青 。（圖／中信兄弟提供）

關鍵字： 中信兄弟統一獅台灣大賽中職羅昂曾頌恩

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

統一獅G3先發出爐！陳鏞基扛4棒、林安可仍未先發

統一獅G3先發出爐！陳鏞基扛4棒、林安可仍未先發

兄弟G3先發出爐！兩屆MVP陳俊秀首度先發

兄弟G3先發出爐！兩屆MVP陳俊秀首度先發

呂彥青關鍵拆彈MVP！兄弟火力全開10比0宰獅　下一戰拚聽牌

呂彥青關鍵拆彈MVP！兄弟火力全開10比0宰獅　下一戰拚聽牌

河村勇輝「合約升級」破200萬人查看　灰熊一哥：他總是搶盡風頭

河村勇輝「合約升級」破200萬人查看　灰熊一哥：他總是搶盡風頭

黑豹旗／突破僵局再見暴投互噴垃圾話　莊敬教練制止：輸不起嗎

黑豹旗／突破僵局再見暴投互噴垃圾話　莊敬教練制止：輸不起嗎

勝騎士：古林抱歉了，MVP是屬於我的

勝騎士：古林抱歉了，MVP是屬於我的

穆倫斯想幫球迷賺獎金「球塞不進去」　夢想家遭疑詐騙急澄清

穆倫斯想幫球迷賺獎金「球塞不進去」　夢想家遭疑詐騙急澄清

擺爛選他？17歲NBA準狀元大學首秀超全能　3分鐘搧2鍋砍22分6助攻

擺爛選他？17歲NBA準狀元大學首秀超全能　3分鐘搧2鍋砍22分6助攻

古林睿煬有機會再登板！餅總談投手147特攻：兄弟有空間

古林睿煬有機會再登板！餅總談投手147特攻：兄弟有空間

感謝牧倫斯「發現」中場遊戲問題　夢想家再致歉：積極改進

感謝牧倫斯「發現」中場遊戲問題　夢想家再致歉：積極改進

今天現折1410元 古早味芋頭酥買4包送4包

熱門新聞

統一獅G3先發出爐！陳鏞基扛4棒、林安可仍未先發

兄弟G3先發出爐！兩屆MVP陳俊秀首度先發

呂彥青關鍵拆彈MVP！兄弟火力全開10比0宰獅　下一戰拚聽牌

河村勇輝「合約升級」破200萬人查看　灰熊一哥：他總是搶盡風頭

黑豹旗／突破僵局再見暴投互噴垃圾話　莊敬教練制止：輸不起嗎

勝騎士：古林抱歉了，MVP是屬於我的

讀者回應

﻿

熱門新聞

1台灣大賽第3戰　統一獅先發出爐

2兄弟G3關鍵搶勝！陳俊秀首度先發

3兄弟10比0宰獅　下一戰拚聽牌

4河村勇輝「合約升級」破200萬人查看

5再見三振噴垃圾話　莊敬教練制止：輸不起嗎

最新新聞

1兄弟10比0宰獅　下一戰拚聽牌

2曾頌恩「大巨蛋王者」！5轟中職最多

3SBL台啤換帥　劉孟竹接任總教練

4勝騎士：古林抱歉了，MVP是我的

5蔡凱威阿伯是前青棒國手從小特訓

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

開箱桃園建案 首購無痛入手

開箱桃園建案 首購無痛入手

成裕ONE以便利的生活機能和親民價格，成為首購族的熱門選擇。想知道更多細節？快來看看琦郁的開箱影片！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

胡金龍勉勵有效！　林祖傑沒想到拿單場MVP

大谷邀裁判做《七龍珠》動作　他舉手發現「被釣中」急逃離

餅總讚賞林祖傑「可愛」安打　邱智呈自打球送醫檢查

大谷翔平第8局轟3分砲　道奇8比0贏球搶下第2勝

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

甜美油漆妹取物錢包遭竊　她難過辛苦賺來的錢沒了

【泰格與雪兒】天秤座的煩惱

楊謹華女女吻謝盈萱「怕停不下來」　吵架氣哭被嗆：可以不要再演了嗎？

男騎士切車道害她慘摔　外套被車牌勾住遭拖行

「林俊傑⭢林俊接」公主抱魏如萱！　動力火車現身爭寵「討抱＋求漲粉」XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366