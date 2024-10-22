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郭俊麟今天列不出賽名單　備戰G4先發？尚未接獲明確任務

▲統一獅隊投手郭俊麟。（圖／統一球團提供）

▲統一獅隊投手郭俊麟。（圖／統一球團提供）

記者王真魚／台北報導

統一獅明天將回到台南主場與中信兄弟進行台灣大賽系列賽第4戰，兩隊搶關鍵一勝，可能皆派本土投手先發。郭俊麟今天列入不出賽名單，對於明天任務，尚未收到明確指示，「有機會的話就是好好表現。」

獅隊今天不出賽球員包括郭俊麟、古林睿煬、胡智爲以及洋投勝騎士。郭俊麟表示，自己一直都有在準備，無論是先發還是中繼，「我也是當天看板子才知道有沒有機會登板。」

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總教練林岳平賽前也未透露明天先發人選，被問到郭俊麟是否有機會僅說，「希望他投的那一場能拿到勝利。」

郭俊麟也強調，還是要戰況，才知道自己是否有機會，「我也沒有覺得一定要丟哪個位置，畢竟季後賽登板時機點跟例行賽會不太一樣，如果有上去，就是每一個打者逐一專注對決，想辦法解決。」

這是郭俊麟旅日返台後首次參與季後賽，他透露，西武獅時期有過季後賽體驗，「18年那時候對軟銀，我可能運氣比較好，記得好像是唯二沒失分的，因為軟銀真的太強了！」

在台鋼擴編選秀獲指名，隨後又因交易來到統一獅。郭俊麟直言，沒有想過能被帶進季後賽，「我本來有心理準備想說會不會是留在亞太練習的那一組。」

今天被列在不出賽名單，郭俊麟表示，當初在挑戰賽時也是有先發的心理準備，「總教練也沒有很明確地講說要我先發，只是有表示如果打到第4戰要準備，當時心裡有點希望不要打到第4戰，還好我們最後也是3戰就結束了。」

從挑戰賽到台灣大賽，郭俊麟多少了解教練團的思維，強調無論是中繼還是先發，都會做好萬全準備，好好享受比賽，想辦法幫助球隊，「能吃幾局是幾局。」
中信兄弟第4戰也很有機會推出本土投手。本日不出賽名單為投手鄭凱文、德保拉、猛登，以及捕手陳統恩。

關鍵字： 統一獅郭俊麟台灣大賽季後賽棒球中職

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