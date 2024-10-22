陳子豪突襲短打自豪：點得漂亮　休息室傳來笑聲：快咖喔！

記者王真魚／台北報導

中信兄弟外野手陳子豪在台灣大賽G2突襲短打，點出內野安打，對於自己的偷點，他相當滿意，直呼，「真的是點的滿漂亮的！」

台灣大賽20日第二戰，陳子豪3局對決勝騎士，突襲偷點，成功點出內野安打，連隊友都相當驚喜，不過總教練平野惠一顯得淡定，「（嚇一跳）還好，因為他球季也是有偷點過。」

陳子豪今天賽前指出，是自己的臨時起意，「因為走上去的時候，剛好看到對方守得比較遠。」

「這兩場都有在練，只是一直在想要怎麼用，也不知道什麼時候可以用，剛好那時候我前一個打者岳政華出局，壘上沒有人，走上去時看到三壘守得比較遠，決定趕快來點。」陳子豪帶著滿意的笑容說道，「這是我突然想到的！」

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例行賽有做過嗎？陳子豪說，「今年打得不錯就還好，如果打的不好就會練啊。像去年就有，今年就比較少機會。」

偷點出漂亮的內野安打，陳子豪認為，正常選手為了上壘都是會想盡各種方法，他笑說，「我點下去就跑了，也不知道點到哪裡，我是回去看重播才知道，點的蠻漂亮的。」

陳子豪點出內野安打的同時，休息室傳來笑聲，「我就想說他們是在笑什麼，志豪還虧我快咖（快腳）喔。」

對於這個內野安打，陳子豪真的很滿意，「因為我自己也不曉得怎麼點那麼漂亮的，可能這裡場地很平，球就是滾得直直的。」他點點頭說道，「大事幹不了，就幹小事。」

以後有機會還會嘗試嗎？陳子豪強調，也要看對方的策略，「因為他們有時候就真的守很遠，人家給我這個可以上壘的機會，我就去嘗試，下一棒是第4棒，上壘感覺要強烈一點。」

▲陳子豪 。（圖／記者李毓康攝）