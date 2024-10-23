NBA開季專題／西區9個大膽預測　勇士將有重大交易、戴維斯爭MVP

記者游郁香／綜合報導

NBA 2024-25賽季今(23)日點燃戰火，《The Athletic》對聯盟30支球隊都做出大膽預測，以下擷取西區9支較受矚目隊伍的預測內容，包括3巨頭解體的勇士將在季中進行重大交易，從4星「縮水」為雙星的快艇將送走1名先發球員，湖人當家長人戴維斯(Anthony Davis)將在年度MVP票選中名列前5等。

1. 金塊：小波特將首度入選全明星賽

本季的金塊比以往任何時候都更需要小波特，以降低「雙核心」約基奇(Nikola Jokić)、莫瑞(Jamal Murray)在例行賽的使用率。26歲的小波特(Michael Porter Jr.)正進入生涯的黃金期，《The Athletic》預估他本季場均得分將達22分，並首度進入全明星賽，成為約基奇第1位全明星隊友，而丹佛將名列西區前3名。

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▲金塊小波特（左）。（圖／達志影像／美聯社）

2. 灰狼：送走前一哥唐斯，團隊進攻表現反而更好

有人會認為交易掉前一哥唐斯(Karl-Anthony Towns)恐讓灰狼進攻變得更糟，唐斯上季個人表現確實很出色，但對團隊來說效果並不理想，明尼蘇達的進攻效率僅排在第17。

▲迪文琴佐遭尼克無情交易。（圖／路透）

灰狼在交易中得到射手迪文琴佐(Donte DiVincenzo)和明星前鋒藍道(Julius Randle)，迪文琴佐將帶來外線火力，藍道則有組織能力，加上原有的幾名關鍵角色球員麥克丹尼爾斯(Jaden McDaniels)和里德(Naz Reid)，有助於灰狼提升整體進攻表現。

3. 雷霆：威廉斯將獲得年度最佳進步獎

雷霆上季成為史上最年輕的分區冠軍隊伍，不過沒有太多人關注威廉斯(Jalen Williams)的表現。這位將迎來生涯第3季的23歲前鋒，不僅是聯盟最有效率的射手之一，他還能幫忙組織、帶領第2陣容，他的傳球和擋拆持續進步，有機會進入全明星的討論中。

▲雷霆威廉斯 。（圖／達志影像／美聯社）

雷霆給了威廉斯越來越多的防守任務，當他們對陣馬刺時，不是由榜眼長人霍姆格倫(Chet Holmgren)防守7呎4吋的「法國怪物」溫班亞瑪(Victor Wembanyama)，而是威廉斯扛起此重任。如果他持續這樣的發展軌跡，很快就能進化成場均25分，擁有頂級防守和次級組織能力的球員。

4. 勇士：季中進行重大交易

勇士今夏雖補進希爾德(Buddy Hield)、梅爾頓(De'Anthony Melton)等可用之兵，仍與上季面臨相同的問題，天王柯瑞(Stephen Curry)身邊缺乏頂級得分手或組織手。《The Athletic》預估灣區軍團能保持在季後賽的競爭行列，在現有陣容深度之下，一些有實力卻被埋沒的球員恐感到不滿，球團可能在明年1月或2月進行交易，找到一個更平衡的名單。

▲勇士季中將進行大交易？（圖／路透）

勇士擁有交易所需的首輪選秀權和年輕天賦，如果柯瑞知道有一個合理且可行的「升級」機會，他可能會對高層施加一些壓力。另一個需要關注的是，前場大物庫明加(Jonathan Kuminga)沒能完成續約，他仍然會是一個具有吸引力的交易籌碼。

5. 快艇：將有先發球員被交易

快艇本季無法擺爛，因為他們在2019年喬治(Paul George)交易案中，將2025年的首輪互換權送給雷霆，他們也不會希望在新主場正式啟用的首季，留下難堪的紀錄。

▲快艇頭牌雷納德因膝傷無限期缺陣。（圖／達志影像／美聯社）

自弗蘭克(Lawrence Frank)接任總裁後，他從未有一個賽季沒進行交易，以快艇目前的狀況，沒有任何一位球員是不可被交易的，包括將無限期缺陣的頭牌雷納德(Kawhi Leonard)和哈登(James Harden)。

6. 湖人：戴維斯將擠進MVP票選前5名

戴維斯前一次在MVP票選中排名前5得追溯到2017-18賽季，當時他年僅24歲，名列第3高票。上季他打出加盟湖人以來的最佳賽季，並幫助美國男籃完成奧運5連霸，如果他本季能保持健康，應該能進入年度MVP和年度最佳防守球員的競爭行列。

▲湖人戴維斯。（圖／路透）

7. 太陽：將在西區排名前4

太陽3巨頭合作的首季不太順利，例行賽拿下49勝，季後賽止步首輪，隨後更換了總教練。不過杜蘭特(Kevin Durant)和布克(Devin Booker)仍是頂級球星，畢爾(Bradley Beal)新賽季預估會有更好的表現，新入隊的瓊斯(Tyus Jones)應該也能完美融入。

▲太陽頭牌杜蘭特。（圖／達志影像／美聯社）

新主帥巴登霍澤(Mike Budenholzer)並沒有一個完美的名單，健康狀況永遠是個問題，但他會最大限度地利用現有資源，讓太陽成為一個競爭者。

8. 獨行俠：恐無法進入西區前4

身為西區衛冕冠軍，新賽季無法進入分區前4，聽起來或許有些瘋狂，不過西區競爭十分激烈，有這麼多強隊聚集在此，大混戰是可以預期的。

▲獨行俠湯普森。（圖／路透）

獨行俠上季在賽季後半段止跌回升，不過在全明星賽後，他們的淨效率值僅排在第4，當家頭牌唐西奇(Luka Dončić)上季出賽場次為生涯第2高，今夏補進4冠神射湯普森(Klay Thompson)，但他明年2月就要滿35歲，獨行俠可能再打出一個50勝的賽季，卻還是無法進入分區前4。

9. 馬刺：「法國怪物」溫班亞瑪和保羅攜手率隊打進附加賽

溫班亞瑪(Victor Wembanyama)今夏在巴黎奧運「銀恨」，這次失敗將成為他新賽季的動力之一，可以確定的是，他本季將持續進化，有機會成為年度最佳進步獎的候選人，而39歲的「控球之神」保羅(Chris Paul)的加入，應該能幫助黑衫軍扭轉關鍵時刻13勝28敗的糟糕戰績。

▲馬刺保羅。（圖／路透）