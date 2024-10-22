大谷翔平入圍大聯盟及國聯年度MVP　與法官、小惠特競爭　

▲大谷翔平。（圖／路透）

記者歐建智／綜合報導

MLB球員工會今天（台灣時間22日）公佈了通過球員投票選出的各項獎項最終候選名單，洛杉磯道奇隊大谷翔平入圍全大聯盟年度最佳球員和國家聯盟最有價值球員（MVP）兩個獎項。將在27日世界大賽第二場比賽前公佈得獎者。

大谷翔平今年球季打擊率為0.310，擊出54支全壘打，取得130分打點和59次盜壘，OPS為1.036，是國家聯盟全壘打王及打點王，達成了前所未有的「50轟、50盜」的成就。

[廣告]請繼續往下閱讀...

入圍年度最佳球員除了大谷之外，還有洋基賈吉（Aaron Judge）、皇家隊小惠特（Bobby Witt Jr.）。賈吉今年打出58支全壘打、144打點是全聯盟全壘打王、打點王。小惠特211支安打、打擊率0.332是全聯盟安打王、打擊王。

大谷翔平跟賈吉分別是國聯和美聯的MVP熱門候選人，將在今年的世界大賽中，洋基隊和道奇隊之間的對決中正面交鋒。這將是自1956年以來，首次有美聯和國聯的全壘打領先者在世界大賽中對決。

國家聯盟MVP的候選者有大谷翔平、紐約大都會隊內野手林多（Francisco Lindor）、亞特蘭大勇士隊外野手歐祖納（Marcell Ozuna）。