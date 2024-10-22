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12強名單公布！美國有狂威及4名百大新秀　荷蘭有馬帝斯

▲狂威 。（圖／達志影像／美聯社）

▲狂威 。（圖／達志影像／美聯社）

記者歐建智／綜合報導

世界12強棒球賽11月10日正式開打，美國隊今天公布28人名單，前樂天桃猿洋投狂威（Dylan Covey）、及4位百大新秀榜上的選手都在陣中。荷蘭今天也公布28人名單，有前統一獅洋投馬帝斯(Shairon Martis)。

12強棒球賽分成A組有美國、荷蘭、巴拿馬、波多黎各、委內瑞拉及墨西哥；B組中華、日本、韓國、古巴、多明尼加、澳洲。A組在11月10日進行，B組在11月13日開打。

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美國隊今天公布28人名單。包括2021年、2022年效力於樂天桃猿的投手狂威（Dylan Covey），狂威在2022年有13勝6敗、防禦率3.47，隔年狂威與道奇隊簽下小聯盟合約，且上到大聯盟，後來又轉隊費城人，去年出賽29場、防禦率3.77，今年因傷在小聯盟。

此外，美國入選有4位百大新秀，包括光芒隊內野手威廉斯（Carson Williams）(百大第4)、小熊隊的內野手蕭（Matt Shaw）(百大第22)、費城人外野手克勞佛（Justin Crawford）(百大第53)、海盜隊的20歲內野手T.強森（Termarr Johnson）(百大第75)。

美國隊的名單總計包括15位投手、3位捕手、6位內野手以及4位外野手，野手還有今年單季百盜的光芒2A外野手辛普森（Chandler Simpson），以及44歲左投老將希爾（Rich Hill）右投艾塔、維拉（Dan Altavilla）。

荷蘭隊28人名單有投手13人、捕手3人、內野手8人、外野手4人。，有2014年統一獅洋投馬帝斯(Shairon Martis)，以及去年來台打經典賽的葛雷格里斯（Didi Gregorius）。

關鍵字： 12強世界12強棒球賽

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