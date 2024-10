戴資穎休養中回到世界前4、安洗瑩重登球后　年終賽剩5張門票

???? BWF World Ranking ???? Women's Singles ???? 22 October 2024 An Se Young ???????? reclaims the women’s singles World #1 after #DenmarkOpen2024 . Tai Tzu Ying ???????? switches positions with Carolina Marin ????????. Putri Kusuma Wardani ???????? leaps to #21. #Badminton pic.twitter.com/uUn1ej7Tcu

記者游郁香/綜合報導

台灣球后戴資穎為了專心養膝傷,退出10月的北極公開賽與丹麥公開賽,預計11月才會重返賽場,不過她本周世界排名仍重返前4;南韓一姐安洗瑩則憑藉復出首站拿下亞軍,重新以10萬3267的積分登上球后寶座。目前年終賽女單僅剩5個名額,小戴在年終賽積分榜上滑落到第15,要取得資格難度很高。

▲台灣球后戴資穎。(圖/Badminton photo提供)

羽球生涯進入最後倒數的戴資穎,在巴黎奧運後強忍雙膝傷勢連打日本公開賽、台北公開賽、香港公開賽和中國公開賽,這4站她2度提前退賽,上個月底她到高雄長庚醫院檢查傷勢後,決定退出10月的北極賽和丹麥賽,希望能在11月回歸賽場。

戴資穎本周世界排名積分下修到8萬5861分,不過因為西班牙名將馬琳去年丹麥賽的亞軍積分被扣除,她的積分變成8萬3426分,小戴得以「超車」回到世界第4,把在巴黎遭逢嚴重傷勢的馬琳擠到第5。

???? Race To Finals 2024

???? Women's Singles

???? 22 October 2024



An Se Young ???????? goes up 6 spots to #6 in #RaceToFinals2024 after #DenmarkOpen2024.



Three women’s singles players ???????????????????????? have qualified for BWF WT Finals 2024. China has taken two spots. pic.twitter.com/1BUR4jE63b