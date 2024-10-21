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戴資穎休養中回到世界前4、安洗瑩重登球后　年終賽剩5張門票

記者游郁香／綜合報導

台灣球后戴資穎為了專心養膝傷，退出10月的北極公開賽與丹麥公開賽，預計11月才會重返賽場，不過她本周世界排名仍重返前4；南韓一姐安洗瑩則憑藉復出首站拿下亞軍，重新以10萬3267的積分登上球后寶座。目前年終賽女單僅剩5個名額，小戴在年終賽積分榜上滑落到第15，要取得資格難度很高。

▲▼台灣球后戴資穎。（圖／badminton photo提供）

▲台灣球后戴資穎。（圖／Badminton photo提供）

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羽球生涯進入最後倒數的戴資穎，在巴黎奧運後強忍雙膝傷勢連打日本公開賽、台北公開賽、香港公開賽和中國公開賽，這4站她2度提前退賽，上個月底她到高雄長庚醫院檢查傷勢後，決定退出10月的北極賽和丹麥賽，希望能在11月回歸賽場。

▲▼台灣球后戴資穎忍傷拚戰，止步中國賽32強 。（圖／Badminton photo提供）

▲台灣球后戴資穎。（圖／Badminton photo提供）

戴資穎本周世界排名積分下修到8萬5861分，不過因為西班牙名將馬琳去年丹麥賽的亞軍積分被扣除，她的積分變成8萬3426分，小戴得以「超車」回到世界第4，把在巴黎遭逢嚴重傷勢的馬琳擠到第5。

戴資穎在年終賽積分榜上則下滑1個名次，跌到了第15，目前已有3名女單選手鎖定年終賽資格，分別是在巴黎奧運摘金的安洗瑩、中國女將王祉怡、韓悅，僅剩5張門票，小戴想取得資格的難度很高。

▲▼韓國女單金牌安洗瑩。（圖／路透）

▲南韓一姐安洗瑩重登球后寶座。（圖／路透）

另外，南韓一姐安洗瑩昨(20)日在丹麥賽決賽以10比21、12比21敗給王祉怡，復出首站拿下亞軍，她的世界排名積分回升到10萬3267分，重新登上球后寶座，名列第2的是到澳洲遊學，已申請世界排名保護的中國一姐陳雨菲，第3則是剛在丹麥賽封后的王祉怡。

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